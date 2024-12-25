25 декабря Русская православная Церковь отмечает день памяти святителя Спиридона Тримифунтского. В молитвах, обращенных к нему, перечисляются чудеса, которые святой совершил при жизни. Как правило, к его помощи и заступничеству прибегают при материальных трудностях — проблемах с поиском работы, нехватке средств на жизнь и так далее. О чем еще можно попросить святителя и как он связан с Николаем Чудотворцем — в материале «Известий».

Спиридон Тримифунтский: краткая биография

Спиридон Тримифунтский — один из великих святителей и иерархов христианской Церкви середины IV столетия. Он почитается в православии и в католичестве как чудотворец. О его земной жизни известно достаточно мало. Считается, что святой родился примерно в 270 году на Кипре.

Своей жизнью Спиридон стремился подражать ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам. За добрые дела Бог наделил будущего святителя дарами прозорливости, исцеления неизлечимых болезней, изгнания бесов и воскрешения мертвых.

Его семья не принадлежала к знатному сословию, поэтому с ранних лет Спиридон работал, был пастухом. В молодости он женился на честной целомудренной девушке, у них родилась дочь Ирина, которую Спиридон сам крестил. Семейная жизнь продолжалась недолго, вскоре жена умерла. Однако после тяжелой потери Спиридон не впал в уныние, а продолжил служение Богу. Во времена правления императора Константина Великого и его сына Констанция II святой Спиридон был избран епископом кипрского города Тримифунта (ныне — поселение Треметусия). В его лице паства приобрела любвеобильного отца.

Священник храма святого Петра, митрополита Московского, на Роменской улице в Санкт-Петербурге Николай Савченко отмечает, что в то время христианство только начинало обретать общественное признание.

«Повсеместно епископами становились те служители Церкви, кто ранее претерпел гонения со стороны язычников или кто проявил себя лучше всех в условиях, когда Церковь была еще мала, гонима и только начинала наполняться новокрещенными в результате доброй и проникновенной проповеди», — отмечает священнослужитель.

По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Тех, кто не внимал голосу совести и словам святого, постигало наказание.

Согласно житию, Спиридон по своему смирению вел простой образ жизни. Он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания. Бог открыл святителю приближение его смерти: святитель скончался около 348 года во время молитвы. Его последние слова были посвящены любви к Богу и ближним. Погребли его в храме в честь Святых апостолов в Тримифунте.

Из-за арабского нашествия на Кипр в конце VII века мощи святителя были перенесены в Константинополь. После захвата столицы Византии турками в 1453 году служащий священник храма Георгий Калохетерес взял честные мощи святителя Спиридона и перенес их через Фракию и Македонию в Эпир. Затем в 1456 году ради большей безопасности он переправился на остров Корфу (Керкира) в Ионическом море. Мощи святителя Спиридона и по сей день хранятся там в соборе в Святого Спиридона, основанном в 1589 году.

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Чудеса Спиридона Тримифунтского: как связаны святитель Спиридон и Николай Чудотворец

До наших дней дошли многочисленные свидетельства чудес, совершенных Спиридоном Тримифунтским. Ряд историков IV–V веков (Сократ Схоластик, Созомен, Руфин Аквилейский) детально описали такие его удивительные деяния, как исцеление римского императора Констанция II, воскрешение своей дочери, сослужение ангелов, умножение елея, спасение от казни оклеветанного друга и так далее.

Политолог и религиовед Александр Стенько в беседе с «Известиями» рассказал о чуде, которое связано с одним приближающимся крайне важным для всего мирового христианства событием — предстоящим весной следующего года 1700-летием первого Вселенского собора в Никее. На это мероприятие, организованное в 325 году императором Константином, впервые в истории собрались все ключевые христианские епископы из разных концов Азии, Африки и Европы, в том числе и архипастырь города Тримифунта святитель Спиридон.

— В ходе развернувшихся на Никейском соборе острых дискуссий с представителями раннехристианского еретического течения ариан (отвергавших божественное происхождение Иисуса Христа и, следовательно, Святую Троицу) он взял в руки кирпич (по другим источникам, кусок черепичной кровельной плиты) и сжал его: мгновенно из него вышли вверх огонь, вода вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Это — три стихии, а кирпич один; так и в Пресвятой Троице — три Лица, а Божество едино», — молвил Спиридон Тримифунтский. Благодаря такому наглядному и чудесному доказательству многие еретики-ариане вернулись к исповеданию истиной христианской веры, — сказал Александр Стенько.

Любопытно, что именно на Вселенском соборе в Никее святитель Спиридон в первый и, видимо, единственный раз встретился со своим выдающимся современником, христианским подвижником и еще одним всецело почитаемым в РПЦ святым — Николаем Угодником, архиепископом Мирликийским.

По словам эксперта, оба чудотворца не только смогли на Никейском соборе отстоять каноническое вероучение, но и всеми другими своими деяниями навсегда оставили след в мировом христианстве, поскольку посвятили жизни проповедованию истинной веры и претерпели гонения от язычников.

Крайне символичным выглядит то, что память двух святых в Русской православной церкви почитается с разницей всего в несколько дней — 19 декабря (святитель Николай Чудотворец) и 25 декабря (Спиридон Тримифунтский). Кроме того, на некоторых православных иконах эти святые даже изображаются вдвоем.

Помимо этого, в житии Спиридона Тримифунтского описан случай, когда святителю пришлось отправиться в деревню, где жил его друг, ложно осужденный в преступлении и приговоренный к казни. Неожиданно на пути у епископа появился ручей, который никак нельзя было обойти. Тогда святитель, уповая на могущество Бога, повелел воде разойтись, «дабы я мог перейти и спасен был муж, ради которого я спешу» .

В ту же минуту поток воды остановился, и святому открылся путь по суше. Свидетели произошедшего сразу же отправились к судье, чтобы предупредить о чуде. После чего судья сразу же освободил осужденного, и вскоре Спиридон встретился со своим другом.

Еще одно чудо, описанное в житии Спиридона Тримифунтского, связано с восстановлением справедливости. Один нечестный торговец отказался дать бедному крестьянину немного зерна взаймы. Святитель, узнав об этом, пообещал, что на следующий день купец сам будет умолять крестьянина забирать у него хлеб бесплатно. Ночью сильный ливень разрушил амбары, так что наутро купец ходил по соседям и умолял забрать рассыпавшееся зерно, чтобы оно не пропало.

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О чем молят Спиридона Тримифунтского сегодня: сильные молитвы

Православные верующие почитают святителя как мирного, но очень сильного заступника и в первую очередь просят у него помощи в случае материальных проблем. Подобное упоминается в молитвенных текстах, посвященных Спиридону Тримифунтскому.

Александр Стенько объясняет это тем, что еще во время своей земной жизни, как гласят многочисленные описания, святой был известен своим бескорыстием: подвижник отдавал деньги нуждающимся, по просьбе земледельцев засушливого Кипра после его молитв приходил дождь.

Согласно большинству мнений православных, святой благосклонен ко всем, кто хочет честно работать, поэтому его просят о поддержке при поиске хорошей работы и решении материальных проблем.

— Но святой помогает верующим и в других вопросах — исцелении от неизлечимых болезней, преодолении падежа крупного и мелкого рогатого скота, избавлении от беснования, — объясняет религиовед.

Христиане верят, что святой, рано потерявший жену, особенно покровительствует семейным парам. Поэтому Спиридону Тримифунтскому молятся о мире в себе и помощи в воспитании детей, одинокие просят его об устройстве личной жизни.

Краткая молитва Спиридону Тримифунтскому

Архиере́ю Бо́жий, святи́телю Спиридо́не, чудотво́рче! Молю́ тя, раб твой (имя), исхода́тайствуй ми́лость у Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, да моли́твами твои́ми пода́ст ми (содержание прошения) и оставле́ние всех согреше́ний мои́х. Ами́нь.

Тропарь

Собо́ра Пе́рваго показа́лся еси́ побо́рник и чудотво́рец,/ Богоно́се Спиридо́не, о́тче наш./ Те́мже ме́ртву ты во гро́бе возгласи́в,/ и змию́ в зла́то претвори́л еси́,/ и внегда́ пе́ти тебе́ святы́я моли́твы/ А́нгелы, сослужа́щия тебе́, имел еси́, свяще́ннейший./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак

Любо́вию Христо́вою уязви́вся, свяще́ннейший,/ ум впери́в заре́ю Ду́ха,/ де́тельным виде́нием твои́м дея́ние обре́л еси́, Богоприя́тне,/ же́ртвенник Боже́ственный быв,// прося́ всем Боже́ственнаго сия́ния.

Величание

Величаем тя, святителю отче Спиридоне, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

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Расписание богослужений в день памяти Спиридона Тримифунтского

Спиридон Тримифунтский считается крайне важной фигурой для христианской Церкви. Его начали почитать практически сразу после преставления в 348 году. Именем святого на Руси с давних времен назывались монастыри и храмы, десятки из которых и сейчас можно найти по всей стране — от Калининграда до города Сусуман в Магаданской области.

В Санкт-Петербурге в честь святителя Спиридона освящены церковь при Адмиралтействе и часовня на Васильевском острове. Статуи чудотворца Спиридона установлены в Донецке или у храма-часовни Святого Архистратига Михаила в Ялте.

Религиовед Александр Стенько отмечает, что православный подвижник всегда особо почитался в Москве. Первая церковь в честь святителя была основана в 1633 году по личному распоряжению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Филарета, отца первого русского царя из рода Романовых — Михаила Федоровича.

Традиционно в храмах РПЦ в России и за рубежом в день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, проходят посвященные ему богослужения.

Так, накануне 25 декабря зачастую проводится вечерняя божественная литургия, а в сам праздничный день совершается акафист святителю и молебен. В тех церквях, небесным покровителем которых является чудотворец Спиридон, проходят отдельные торжественные мероприятия, называемые престольным праздником и включающие в себя, например, всенощное бдение с литией и крестный ход вокруг храма, совершаемый клиром и прихожанами.

Расписание литургий может отличаться в зависимости от храма. Однако чаще всего утренние богослужения в православных церквях начинаются в 8:00–10:00 часов, а вечерние — между 15:00 и 17:00.