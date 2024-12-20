Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, очевидцы сообщают о серии взрывов. Информация о тревоге следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации от 20 декабря.

По информации ресурса, в Черниговской области тревога звучит более восьми часов. По состоянию на 07:35 мск сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем распространился на все области.

Как сообщает украинское интерне-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев, в Киеве прогремели два взрыва. Кроме того, местные паблики пишут, что горят склады в Бориспольском районе Киевской области, зафиксировано падение обломков.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не прокомментировали.

Ранее в пятницу украинский телеканал ТСН сообщил, что в городе Переяслав Бориспольского района Киевской области прогремели взрывы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.