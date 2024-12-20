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Сюжет:

Пушилин заявил о помощи почти 30 регионов в восстановлении инфраструктуры ДНР

Пушилин: в ДНР работают 27 регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) работает около 27 регионов-шефов, которые восстанавливают инфраструктуру, жилые сооружения, а также социальные объекты республики. Об этом 20 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас в нашей республике работают 27 регионов-шефов, с которыми мы восстанавливаем гражданскую инфраструктуру, социальные объекты, жилые дома», — сказал Пушилин «РИА Новости».

По его словам, только к концу ноября было отремонтировано почти 700 многоэтажных домов и восстановлено около 130 км дорог в населенных пунктах. Большая помощь оказывается Москвой в коммунальной сфере, в том числе по замене устаревших котлов на современные. В 2024 году заменено почти 13 км сетей водоснабжения, более 6 км сетей теплоснабжения.

Кроме того, Пушилин добавил, что ежедневно аварийные бригады устраняют около 300 аварий.

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Ранее, 17 декабря, в ДНР в преддверии Нового года волонтеры совместно с правительством Москвы передали для детей сладкие подарки. Гуманитарная акция стала возможна в рамках проекта «Москва помогает», которая проходит уже третий год подряд. Также в рамках акции столичные волонтеры совместно с региональными добровольцами посещают реабилитационные центры, детские дома, сады и школы.

Ранее, 4 декабря, волонтеры «Народного фронта» доставили гуманитарную помощь мирным жителям освобожденного города Селидово в ДНР. В состав помощи вошло 100 пакетов, в том числе продуктовые наборы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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