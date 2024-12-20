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Сюжет:

В Словакии пообещали блокировать санкции против атомной энергетики РФ

Фицо: Словакие намерена блокировать санкции против атомной энергетики РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Возможные санкции Евросоюза (ЕС) против российской атомной энергетики будут блокироваться Словакией. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр республики Роберт Фицо по итогам саммита ЕС.

«Если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ и если они будут касаться программы мирного атома, то буду блокировать такие санкции. Наши АЭС — станции российского происхождения, хотим мы этого или нет», — приводит его слова ТАСС.

Фицо подчеркнул, что европейские санкции, которые могут поставить под угрозу ядерную программу в Словакии, являются недопустимыми.

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В 2023 году министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар заявлял, что Словакия выступит против включения ядерного топлива для атомных электростанций (АЭС) в 12-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Он указал на то, что включение ядерного топлива в список ограничений против РФ негативно скажется на самой Словакии. Поэтому, по словам министра, это является красной чертой.

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, говоря о новом пакете антироссийских рестрикций, подчеркнул, что Венгрия ясно дала понять Евросоюзу, что ядерная энергетика не может каким-либо образом ограничиваться, и добавил, что страна никогда не согласится на введение таких ограничений.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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