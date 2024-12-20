Дезертирует около 70% личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые перебрасывают в Курахово. Об этом 20 декабря сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Их этапируют, приковывают, но две трети убегают по дороге на фронт. Киевский режим не знает, что с ними делать, потому что многие бегут с оружием в руках», — уточнил он в беседе с ТАСС.

Рогов подчеркнул, что до позиций в Курахово доходит не больше 30% насильно мобилизованных. Он также отметил, что похожая ситуация складывается и на многих других участках линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее, 17 декабря, издание Wiadomości со ссылкой на командира украинской армии сообщило, что в некоторых подразделениях ВСУ количество дезертиров превышает число раненых и убитых.

До этого, 29 ноября, Associated Press заявило, что число дезертиров в ВСУ могло достичь 200 тыс. военных. AP отметило, что дезертирство лишает украинскую армию рабочей силы и срывает стратегические планы. При этом указано, что реальное число покинувших военные части может оказаться намного выше официальных данных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.