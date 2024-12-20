В Ростове-на-Дону загорелся склад с электрооборудованием

В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе с электрооборудованием, открытое горение было ликвидировано на площади 800 кв. м. Об этом 20 декабря сообщили в МЧС РФ.

«В Ростове-на-Дону горит трехэтажное здание с электрооборудованием. <...> На месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Информация о повреждениях и пострадавших не уточнялась.

Ранее в тот же день в Волгограде загорелся ресторанный комплекс. Возгорание произошло на площади 960 кв. м. На месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС. Открытое горение было ликвидировано спустя час.