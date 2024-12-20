В Волгограде ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе в Волгограде. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе министерства.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

О пожаре в ресторанном комплексе в Волгограде стало известно ранее в этот день. Возгорание произошло на площади 960 кв. м. На месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.