В США допустили усиление боеготовности ядерных сил при отказе РФ соблюдать ДСНВ

В США допустили усиление боеготовности в случае отказа России соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 19 декабря сообщил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер.

«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит «нарушать» ДСНВ и откажется от взаимодействия», — приводит «РИА Новости» его слова в ходе выступления в аналитическом Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов и признан организацией, чья деятельность нежелательна на территории РФ).

Он также рассказал о том, что в США были внедрены новые меры по снижению рисков и повышению ответственности в сфере ядерного вооружения.

Ранее, 19 декабря, Файнер сообщил о том, что США готовы к диалогу с российской стороной по вопросу ядерных рисков.

11 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что дальнейшее сотрудничество в области ядерного разоружения с недружественными РФ государствами стало политически неприемлемым.

10 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует ее. Ко всему прочему он добавил, что стране сейчас нужно совершенствовать ракетный комплекс «Орешник». Также глава государства отметил, что достаточное количество современных систем вооружения практически заменяет применение ядерного оружия.

19 ноября Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В обновленный документ вошли поправки, которые глава государства анонсировал в сентябре. В частности, впервые ввелось определение потенциального противника, в отношении которого РФ ведет ядерное сдерживание.

Между тем 15 ноября журнал Arms Control Today, который издает американская Ассоциация по контролю над вооружениями (ACA), написал, что неопределенность вокруг ДСНВ с Россией станет неотложным приоритетом администрации избранного президента США Дональда Трампа.

До этого, 24 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона по-прежнему считает ДСНВ важным документом.

Российская сторона 21 февраля 2023 года приостановила участие в договоре ДСНВ, истекающем в 2026 году. Это решение озвучил президент России. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но должна понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.