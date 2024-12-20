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Саперы рассказали о разминировании территории освобожденного Украинска в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военные инженеры отдельного инженерно-саперного батальона Южной группировки войск проводят разминирование освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Украинска Донецкой Народной Республики (ДНР) от взрывоопасных предметов. Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны РФ.

В освобожденном населенном пункте подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ с помощью современных миноискателей проводят инженерную разведку местности, разминирование дорог, дворов и придомовых территорий. При этом попадаются схроны противника, неразорвавшиеся снаряды, сбросы, заминированные предметы, которые украинские боевики маскируют под детские игрушки и бытовые вещи.

Уточняется, что саперам приходилось обезвреживать различные виды мин как советского образца, так и иностранного производства, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов. При этом противник часто расставляет хитрые ловушки. Например, встречается очень много растяжек, спрятанных в неожиданных местах.

Саперы при обнаружении опасного предмета переносят взрывоопасное устройство в безопасное место или уничтожают на месте дистанционно, применяя сбросы с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«В городе чаще находятся сбросы, которые не взорвались. Также кассетные так называемые колокольчики, снаряды, которые не взорвались. Находятся и на участках, и в домах, которые пробили, например, здание, крышу, но они не взорвались. Саперы это всё обнаруживают, всё это осматривается и уничтожается. Чистим полностью дома, территории, детские площадки. Всё это осматривается саперами, проверяется. Вражеские военные со стороны Украины не считаются с мирным населением», — сказал командир инженерно-саперного взвода с позывным Белый.

По данным Минобороны, к российским саперам за помощью часто обращаются местные жители, покинувшие после начала боев город, а сейчас вернувшиеся обратно. Мирные граждане просят проверить их дома и участки на наличие взрывоопасных предметов.

Работу саперов ВС РФ осложняют тяжелые условия в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, из-за чего повышена угроза и с воздуха. Противник активно применяет разведывательные БПЛА и ударные FPV-дроны.

Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности
Он позволит уменьшить риск в работе военных инженеров

Ранее, 12 декабря, российские военные разминировали село Павловка от снарядов ВСУ. Российские военнослужащие работают в противоосколочных костюмах и с помощью современных миноискателей проводят инженерную разведку местности, разминируют дороги и приусадебные участки.

До этого, 10 декабря, стало известно о проведении саперных работ в освобожденном в ходе специальной военной операции (СВО) населенном пункте Селидово в ДНР. Несмотря на то что противник отброшен на значительное расстояние, украинские боевики всё равно сбрасывают противотанковые мины при помощи промышленных беспилотников.

В этот день также сообщалось, что Украина для минирования территорий использует снаряды западного производства, которые запрещены на международном уровне. Тем самым Киев пытается замедлить продвижение российских войск по всей линии боевого соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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