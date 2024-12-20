Врачи и пациенты попросили пересмотреть подход к диагностике рака легкого

Проводить диагностику рака легкого с помощью компьютерной томографии при диспансеризации предложили специалисты ведущих медорганизаций и пациенты. Такие предложения они направили в Минздрав и Госдуму (есть в распоряжении «Известий»).

Сейчас, напомнили авторы письма, среди обязательных исследований при определении заболевания нет КТ, но есть рентгенография и флюорография. Эти методы, по их словам, не позволяют обнаружить небольшие очаги опухоли.

«Рак легкого — одна из главных причин смертности онкобольных. Пятилетняя выживаемость напрямую зависит от стадии заболевания. Так, при начальной стадии она достигает более 80%, тогда как при четвертой стадии — 6%», — говорится в письме.

Отмечается, что сейчас примерно у 70% пациентов заболевание выявляют на третьей стадии, когда радикальные методы лечения уже не применимы.

«Рентгенография органов грудной клетки имеет недостаточную информативность для первой и второй стадии и среднюю информативность для третьей. С помощью этого метода можно эффективно диагностировать только четвертую, финальную стадию рака легкого, когда больному уже сложно помочь», — сказал «Известиям» заместитель медицинского директора «АльфаСтрахование-ОМС» Сергей Шкитин.

Авторы письма аргументируют эффективность диагностики рака легкого с помощью КТ, ссылаясь на данные Центра экспертизы и контроля качества медпомощи Минздрава. Согласно этой информации, такой подход позволит повысить выявляемость заболевания и снизить количество смертей от него.

Инфраструктура российского здравоохранения готова к повсеместному введению такого скрининга, утверждают авторы письма.

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Слушая наше дыхание: врачи просят сделать КТ обязательной при раке легкого