Слушая наше дыхание: врачи просят сделать КТ обязательной при раке легкого

В систему диагностики рака легкого в России необходимо заложить компьютерную томографию, считают врачи и пациенты. Сейчас среди обязательных исследований при определении заболевания нет КТ, но есть рентгенография и флюорография. Но, как утверждают специалисты, эти исследования не позволяют эффективно выявить рак легкого на ранней стадии в отличие от КТ. Насколько необходима такая мера в системе госгарантий и какое финансирования она может потребовать — в материале «Известий».

Как предлагают улучшить диагностику

Добавить в систему госгарантий скрининг на рак легкого с помощью низкодозной компьютерной томографии попросили Минздрав специалисты ведущих медорганизаций по лечению этого заболевания, а также представители Всероссийского союза пациентов. С их письмом в ведомство ознакомились «Известия».

Сейчас, напомнили они, диагностику на рак легкого проводят с помощью флюорографии или рентгенографии, но эти исследования не позволяют обнаружить небольшие очаги опухоли.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

«В 2023 году эффективность выявления патологических изменений при флюорографии органов грудной клетки составила 0,017%, — утверждается в обращении. — Рак легкого — одна из главных причин смертности онкобольных. Пятилетняя выживаемость напрямую зависит от стадии заболевания. Так, при начальной стадии она достигает более 80%, тогда как при четвертой стадии — 6%».

В письме также отмечается, что примерно у 70% пациентов с раком легкого заболевание сейчас выявляют на третьей стадии, «когда радикальные методы лечения уже не применимы».

«Вследствие этого наиболее перспективным направлением для ранней диагностики рака легкого с доказанной эффективностью является низкодозная компьютерная томография», — говорится в письме в министерство. Аналогичное обращение его авторы направили и в Комитет Госдумы по охране здоровья.

В частности, они предлагают уже с 2025 года ввести в систему госгарантий КТ, которая бы проводилась при диспансеризации пациентов из групп риска — в возрасте 50–75 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Авторы обращения ссылаются на данные Центра экспертизы и контроля качества медпомощи Минздрава, согласно которым скрининг на рак легкого с помощью КТ позволит повысить выявляемость заболевания почти на 10%, увеличить долю выявленных злокачественных новообразований первой стадии на 5,3–8,3%, снизить одногодичную летальность на 7,8–11,3% и предотвратить до 5,3 тыс. случаев смерти пациентов.

Обращение, в частности, подписал главный внештатный торакальный хирург Минздрава Петр Яблонский. «Известиям» он напомнил, что единственный серьезный фактор, который влияет на выживаемость больных раком легкого, — это стадия, на которой выявлено заболевание. Так, пятилетняя выживаемость при раке легкого на первой стадии составляет до 92%, на второй стадии — до 60%, на третьей — 36%, а на четвертой стадии — не более 10%.

— Эффективнее и дешевле ввести скрининг на рак легкого с помощью КТ, так как начальное лечение больного в четвертой стадии на 157% дороже, чем терапия пациента, которому диагноз установили на начальной стадии, — сказал он.

Опрошенные «Известиями» эксперты согласились с доводами авторов письма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если мы внедрим низкодозную КТ повсеместно и будем диагностировать рак чаще, но на более ранних стадиях, то показатели выживаемости таких пациентов будут намного выше, — сказал главный врач клиники Федеральной сети экспертной онкологии «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев. — Если сейчас у нас диагностируется условно 100 случаев рака легкого и из них только 50% пациентов проживают один год, то при совершенствовании методов диагностики мы будем диагностировать 300 случаев рака легкого, но из них 80−90% будут выживать в первые два года после постановки диагноза.

«Известия» направили запрос в Минздрав, Госдуму и Фонд ОМС с просьбой подтвердить получение таких предложений от врачебного сообщества и дать им оценку.

Насколько эффективна КТ при диагностике рака легкого

За последние десять лет в ряде российских регионов появились пилотные проекты по проведению скрининга рака легкого с помощью КТ, напомнили авторы письма.

«Например, в результате внедрения такого подхода в Красноярском крае выявляемость заболевания увеличилась с 0,039 случаев на 1 тыс. обследованных с помощью флюорографии до 17,1 случаев на 1 тыс. обследованных с помощью низкодозной компьютерной томографии», — отметили они.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Главврач Красноярского краевого клинического онкодиспансера им. А.И. Крыжановского Руслан Зуков (также один из из авторов письма) рассказал «Известиям», что в этом регионе запустили такую программу в 2015 году.

— В Красноярском крае были довольно высокие показатели по распространенности рака легкого, поэтому мы включились в активную работу по разработке скрининговой программы. Сначала мы рассчитали потери и обоснованность массового использования низкододозной компьютерной томографии, затем с ними обратились в Фонд обязательного медицинского страхования по региону. Нам выделили несколько сотен квот на прохождение низкодозной КТ, — сказал он. — Но пилотный проект скрининга проводился только в Красноярске, так как компьютерные томографы на тот момент были в достаточном количестве только в столице края.

С 2019 года в Красноярском крае такую методику внедрили в территориальную программу диспансеризации взрослого населения, рассказал Руслан Зуков.

— Сначала мы проводили скрининг с помощью КТ мужчинам 55 лет и старше, которые курят 30 лет и более. Потом мы добавили в скрининг женщин и снизили критерии до 20 лет курения, — добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам эксперта, с 2015 по 2023 год выявляемость рака легкого в крае на первой-второй стадии увеличилась с 24% до 33–34%, при том что средний показатель по России находится на уровне 27–28%. Кроме того, показательные результаты были достигнуты и по показателю пятилетней выживаемости пациентов: с 41,8% в 2015 году — до 45,7% в 2023 году.

Сколько стоит введение нового метода

Инфраструктура российского здравоохранения готова к повсеместному введению такого скрининга, уверены авторы письма.

«Внедрение такого подхода не потребует закупки дополнительных КТ-аппаратов, — говорится в письме. — Общее число КТ-аппаратов за последние годы увеличилось. Так, например, в 2020 году в системе здравоохранения их было 2035, а в 2022 году — почти 3 тыс.».

Но на реализацию предложения может понадобиться дополнительное финансирование — 1,26–2,65 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Социально-экономическая выгода от скрининга на рак легкого с помощью КТ, подчеркнул Руслан Зуков, заключается в спасенных жизнях и экономии средств.

— Курс иммунотерапии обходится бюджету примерно в 300 тыс. рублей. Комплексное геномное профилирование стоит около 400 тыс. рублей. Определение молекулярного портрета опухоли для таргетной терапии — 100 тыс. рублей, — напомнил он. — Если сложить затраты на лечение пациентов с поздними стадиями рака легкого, получится очень большая сумма, ведь им требуется системное медикаментозное лечение.

Специалист добавил, что лечение рака легкого на ранних стадиях не требует такого количества дорогостоящих процедур и обходится в разы дешевле: на первой и второй стадиях в основном используются локальные методы борьбы с опухолью — хирургия и лучевая терапия.