В Омске проводится проверка после массового отравления людей на базе отдыха

В Омске следователи проводят проверку после массового отравления на базе отдыха. Информация об этом опубликована 19 декабря на сайте Следственного управления СК РФ по Омской области.

«По предварительным данным, несколько отдыхающих, в том числе несовершеннолетние, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, от госпитализации отказались. В настоящее время в больнице находятся четверо взрослых, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что также проводятся опросы заболевших и работников дома отдыха. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам проверки.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что у 25 человек наблюдаются признаки заболевания после вспышки кишечной инфекции в загородном отеле в Омске. По словам собеседника, среди пострадавших девять детей.