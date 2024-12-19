Вспышку кишечной инфекции зафиксировали в отеле в Омске
Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в загородном отеле в Омске, признаки заболевания наблюдаются у 25 человек. Об этом 19 декабря сообщил источник «Известий».
По словам собеседника, среди пострадавших девять детей.
Госпитализированы 15 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще 10 взрослым и пяти детям помощь оказывается амбулаторно.
В конце ноября в Алтайском крае умерли семеро постояльцев частного центра социального обслуживания «Рубикон» в селе Калистратиха, пострадали еще 24 человека. Отмечалось, что у погибших и пострадавших зафиксировали признаки отравления. Позднее появилась информация, что случившееся было связано с острой кишечной инфекцией. Пациентам поставили диагноз «острый инфекционный гастроэнтероколит».
Глава социального центра был арестован на два месяца. Мужчине предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Его жена сообщила, что инфекцию мог занести один из постояльцев, добавив, что муж во время произошедшего был в командировке.