Йеменские хуситы заявили об ударе беспилотником по цели в Тель-Авиве
Ракетные войска йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) произвели атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по цели, расположенной в городе Тель-Авив. Об этом 19 декабря сообщил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа.
«Подразделения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Йемена нанесли удар по конкретной цели Израиля в районе Яффы (Тель-Авив) с использованием беспилотника», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
Он также уточнил, что хуситы прекратят свои атаки в тот момент, когда прекратится агрессия Израиля в секторе Газа.
Ранее, 16 декабря, сообщалось о том, что йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива. В результате успешной операции все цели были достигнуты.
До этого, 13 декабря, сообщалось, что хуситы усилили удары по Израилю после прекращения огня в Ливане. Так, несколько дней назад хуситы нанесли удары с использованием 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотников.
10 декабря движение повторило атаки на корабли США в Аденском заливе. Помимо этого, удары наносятся и вглубь израильской территории.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.