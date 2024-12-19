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Йеменские хуситы заявили об ударе беспилотником по цели в Тель-Авиве

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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Ракетные войска йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) произвели атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по цели, расположенной в городе Тель-Авив. Об этом 19 декабря сообщил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа.

«Подразделения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Йемена нанесли удар по конкретной цели Израиля в районе Яффы (Тель-Авив) с использованием беспилотника», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.

Он также уточнил, что хуситы прекратят свои атаки в тот момент, когда прекратится агрессия Израиля в секторе Газа.

Ввязались в атаку: хуситы усиливают удары по Израилю на фоне перемирия в Ливане
А пока йеменское движение заполняет сложившийся вакуум, наблюдается дипломатическая активность по прекращению огня в Газе

Ранее, 16 декабря, сообщалось о том, что йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива. В результате успешной операции все цели были достигнуты.

До этого, 13 декабря, сообщалось, что хуситы усилили удары по Израилю после прекращения огня в Ливане. Так, несколько дней назад хуситы нанесли удары с использованием 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотников.

10 декабря движение повторило атаки на корабли США в Аденском заливе. Помимо этого, удары наносятся и вглубь израильской территории.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

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