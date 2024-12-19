Китайский экономист назвал причины укрепления партнерства России и КНР

Отношения России и Китая укрепляются из-за идеального сочетания их экономик, агрессии США против обеих стран и общей границы, заявил 19 декабря «Известиям» китайский экономист Эндрю Люн.

Эксперт обратил внимание на значительный рост двусторонней торговли РФ и КНР. По словам Люна, экономики обеих стран являются симбиотическими, поскольку Россия — один из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей и сельскохозяйственной продукции, а Китай — крупнейший в мире потребитель.

«Партнерство еще больше укрепилось из-за того, что две страны не столько притягиваются друг к другу, сколько сближаются из-за американской агрессии против обеих стран и создают вместе с Ираном своего рода антагонизм Соединенным Штатам. Три страны формируют неформальный, вынужденный объединиться антигегемонистский альянс», — считает он.

При этом экономист выразил мнение, что сближение России и Китая следует рассматривать и в гораздо более широком контексте. Он напомнил про давние культурные обмены между двумя народами из-за протяженной общей границы и долгой истории. Сейчас данный обмен растет довольно быстрыми темпами, отметил Люн.

Он также назвал это веянием времени, связанным с усилением стран Глобального Юга. Сейчас эти страны способны защитить себя, стали больше уважать свой суверенитет и формировать более тесный союз, объяснил экономист. В частности, он указал на огромное влияние группы БРИКС, которая призвана уравновесить гегемонию Запада во главе с США.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что российско-китайское взаимодействие стало за последние десятилетия таким, каким еще не было никогда. Он связал это прежде всего с развитием отношений двух стран на основе взаимного доверия.

До этого, 17 декабря, министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что три встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в 2024 году способствовали углублению сотрудничества стран. Дипломат сказал, что отношения Москвы и Пекина становятся всё более зрелыми и стабильными и сопровождаются координацией на многосторонних платформах.