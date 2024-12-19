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В ГД ответили на слова советника Трампа о планах завершить украинский конфликт
Сюжет:

В ГД ответили на слова советника Трампа о планах завершить украинский конфликт

Чепа: планы Трампа завершить конфликт на Украине до конца года нереалистичны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Планы избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине до конца года являются нереалистичными. Такое мнение первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в четверг, 19 декабря, отвечая на соответствующие слова спецпосланника и советника Трампа по Украине Кита Келлога.

«Будущий советник Трампа Келлог уже приступил к активной работе, он планирует посетить Киев, страны Европы, с кем-то он уже встречался, была информация, что он планирует посетить Москву для получения более правдивой информации. Его активность очень заметна», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее, 18 декабря, Келлог заявил, что Трамп завершит украинский конфликт в ближайшее время, у него имеются все возможности для этого, сообщается на сайте kp.ru.

Также он заявил, что убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не было разумным шагом со стороны Киева, сообщает 360.ru.

В тот же день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) не хочет торопиться с завершением украинского конфликта. Он заявил, что Трамп знает о нежелании Киева решать проблему, передает RT.

17 декабря известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма предположил, что Трамп попытается урегулировать конфликт на Украине, но за счет интересов Киева. Так, украинцы якобы согласятся уступить часть своей территории в обмен на членство в НАТО, пишет «Москва 24».

В тот же день Трамп заявил, что сможет ответить на вопрос о возможных территориальных уступках Киева после «первой встречи с лидерами России и Украины», передает ИА Регнум. 17 декабря он также сообщил, что усердно работает над прекращением украинского конфликта и уже достиг «небольшого прогресса».

13 декабря спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы, пишет РИАМО. По его словам, избранный президент США способен на решительные действия по урегулированию конфликтов.

До этого, 3 декабря, был опубликован написанный в апреле «План Келлога» по урегулированию украинского конфликта, автором которого является будущий спецпосланник Трампа. По его мнению, необходимо прекратить политическую изоляцию РФ, оказание давления на Москву и Киев, а также начать стимулировать мирное урегулирование более активно. Келлог предложил сохранение освобожденных территорий Россией, ослабление санкций и нормализацию отношений с США.

29 ноября в Службе внешней разведки указали на желание НАТО заморозить конфликт на Украине для восстановления Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что Запад может планировать использовать это для восстановления украинской армии и подготовки к будущему наступлению.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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