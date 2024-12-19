Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
Президент России Владимир Путин провел «Итоги года», ответив на около 70 вопросов в течение 4,5 часа. Многие иностранные СМИ вели трансляцию мероприятия. Они отдельно обратили внимание на заявления об успехах российской экономики, положении дел на фронте и готовности вести переговоры с новым президентом США. Как западная пресса реагирует на «Итоги года» — в дайджесте «Известий».
Focus: Путин радуется прогрессу на фронте
На «Итогах года» Путин заявил, что ситуация на Украине существенно меняется. По его словам, Россия находится на правильном пути к достижению своих приоритетных целей. Говоря о боевых действиях на Украине, Путин отметил ежедневный прогресс. Он также пообещал освободить Курскую область.
Комментируя слова Путина, эксперт по обороне Густав Грессель указал, что Украина в настоящее время неспособна осуществлять небольшие контратаки, а более крупные контрнаступления в ближайшем будущем могут быть полностью исключены. Для изменения ситуации не хватает ни кадров, ни материального обеспечения.
The Guardian: Путин заявил о готовности к ракетной дуэли с США
Путин предложил США провести ракетную дуэль, в которой приняли бы участие новая гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» и американские системы противоракетной обороны.
Ракета, которая может нести ядерные заряды, используется для повышения ставок в конфликте с Западом. Она уже использовалась в качестве ответа на запуск Украиной американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. Источники в США и Великобритании указали, что дальности «Орешника» достаточно для нанесения удара по Европе.
CNN: Путин готов к потенциальным переговорам с Трампом
Путин заявил, что он не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом уже четыре года. Но сейчас российский лидер готов к возможным переговорам на фоне ожиданий, что новая администрация в Вашингтоне будет добиваться прекращения конфликта на Украине путем переговоров.
Путин также заявил, что Россия стала сильнее за последние два-три года благодаря тому, что становится суверенной страной. Он опроверг утверждение о якобы слабой позиции России в случае возможных переговоров с Трампом.
Die Zeit: Путин хвастается стабильной экономической ситуацией в России
По словам Путина, ВВП России растет, несмотря на обширные западные санкции, не влияющие на состояние экономики. Президент РФ спрогнозировал, что ВВП вырастет на 3,9% или 4%. За последние два года рост составил 8%.
Путин отметил, что показатель инфляции составил 9,2–9,3%. Чтобы противодействовать росту цен, Центральный банк России постепенно повышал ключевую ставку до текущего уровня 21%. Благодаря мерам контроля предотвращен отток капитала за границу.
NBC: Путин спросит Асада про пропавшего американского журналиста
В ходе «Итогов года» Путин ответил на несколько вопросов, касающихся событий в Сирии. Один из них касался пропавшего там 12 лет назад американского журналиста Остина Тайса. Путин заявил, что еще не встречался с бывшим президентом Башаром Асадом в Москве, но (в ответ на просьбу задававшего вопрос корреспондента. — Ред.) пообещал при встрече поинтересоваться судьбой журналиста.
Путин заявил, что Москва ведет переговоры с новыми лидерами Сирии о сохранении контроля над российскими военными базами. Он также предложил использовать авиабазу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию.