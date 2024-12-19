Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным

Президент России Владимир Путин провел «Итоги года», ответив на около 70 вопросов в течение 4,5 часа. Многие иностранные СМИ вели трансляцию мероприятия. Они отдельно обратили внимание на заявления об успехах российской экономики, положении дел на фронте и готовности вести переговоры с новым президентом США. Как западная пресса реагирует на «Итоги года» — в дайджесте «Известий».

Focus: Путин радуется прогрессу на фронте

На «Итогах года» Путин заявил, что ситуация на Украине существенно меняется. По его словам, Россия находится на правильном пути к достижению своих приоритетных целей. Говоря о боевых действиях на Украине, Путин отметил ежедневный прогресс. Он также пообещал освободить Курскую область.

Focus Путин подчеркнул, что как только регион будет возвращен, весь ущерб будет задокументирован и устранен. Всё будет восстановлено, пообещал он, включая дороги и инфраструктуру. В то же время он попросил жителей, потерявших свои дома и живущих в приютах, продолжать проявлять терпение.

Комментируя слова Путина, эксперт по обороне Густав Грессель указал, что Украина в настоящее время неспособна осуществлять небольшие контратаки, а более крупные контрнаступления в ближайшем будущем могут быть полностью исключены. Для изменения ситуации не хватает ни кадров, ни материального обеспечения.

The Guardian: Путин заявил о готовности к ракетной дуэли с США

Путин предложил США провести ракетную дуэль, в которой приняли бы участие новая гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» и американские системы противоракетной обороны.

The Guardian Обращаясь к западному скептицизму по поводу «Орешника», российский президент предложил обеим сторонам выбрать определенную цель, которую будут защищать американские ракеты. «Мы готовы к такому эксперименту», — сказал Путин.

Ракета, которая может нести ядерные заряды, используется для повышения ставок в конфликте с Западом. Она уже использовалась в качестве ответа на запуск Украиной американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. Источники в США и Великобритании указали, что дальности «Орешника» достаточно для нанесения удара по Европе.

CNN: Путин готов к потенциальным переговорам с Трампом

Путин заявил, что он не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом уже четыре года. Но сейчас российский лидер готов к возможным переговорам на фоне ожиданий, что новая администрация в Вашингтоне будет добиваться прекращения конфликта на Украине путем переговоров.

CNN «Вы спрашивали, что мы можем предложить или что я могу предложить новоизбранному президенту Трампу, когда мы встретимся», — сказал Путин в ответ на вопрос Кира Симмонса из NBC. — Во-первых, я не знаю, когда мы встретимся. Потому что он ничего об этом не говорил. Я вообще с ним не разговаривал больше четырех лет. Конечно, я готов к этому в любое время и буду готов к встрече, если он этого захочет».

Путин также заявил, что Россия стала сильнее за последние два-три года благодаря тому, что становится суверенной страной. Он опроверг утверждение о якобы слабой позиции России в случае возможных переговоров с Трампом.

Die Zeit: Путин хвастается стабильной экономической ситуацией в России

По словам Путина, ВВП России растет, несмотря на обширные западные санкции, не влияющие на состояние экономики. Президент РФ спрогнозировал, что ВВП вырастет на 3,9% или 4%. За последние два года рост составил 8%.

Die Zeit По его словам, за тот же период Германия продемонстрировала нулевой рост экономики. Во всех странах ЕС будет зафиксирован более низкий рост, чем в России. Безработица [в РФ] также находится на долгосрочном минимуме, на уровне 2,3%.

Путин отметил, что показатель инфляции составил 9,2–9,3%. Чтобы противодействовать росту цен, Центральный банк России постепенно повышал ключевую ставку до текущего уровня 21%. Благодаря мерам контроля предотвращен отток капитала за границу.

NBC: Путин спросит Асада про пропавшего американского журналиста

В ходе «Итогов года» Путин ответил на несколько вопросов, касающихся событий в Сирии. Один из них касался пропавшего там 12 лет назад американского журналиста Остина Тайса. Путин заявил, что еще не встречался с бывшим президентом Башаром Асадом в Москве, но (в ответ на просьбу задававшего вопрос корреспондента. — Ред.) пообещал при встрече поинтересоваться судьбой журналиста.

NBC Возвращаясь к теме Сирии, Путин заявил, что падение Башара Асада не является поражением России. «Мы приехали в Сирию 10 лет назад, чтобы не допустить создания террористического анклава, подобного тому, что можно было наблюдать в некоторых других странах, например в Афганистане», — сказал он. — В целом мы достигли своих целей».

Путин заявил, что Москва ведет переговоры с новыми лидерами Сирии о сохранении контроля над российскими военными базами. Он также предложил использовать авиабазу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию.