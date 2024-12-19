В ГД внесли законопроект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
Правительство России внесло законопроект в Государственную думу о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом 19 декабря свидетельствует документ, опубликованный в думской электронной базе.
«Проект федерального закона разработан в целях исполнения перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию в части продления действия программы материнского (семейного) капитала до 2030 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В проекте указано, что с 2027 по 2030 год около 5 млн семей в России получат право на материнский капитал. По предварительным оценкам, дополнительные финансовые расходы, которые будут направлены на выплаты маткапитала, в общем объеме составят более 2,7 трлн рублей.
Накануне в ходе заседания правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года. Он отметил, что такая мера государственной помощи подтвердила свою эффективность и востребованность. По его словам, за всё время существования программы было выдано более 14 млн сертификатов, а ее продление позволит поддержать еще около 5 млн семей.
До этого, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, согласно которому материнский капитал будет проиндексирован на 7,3%. Индексация произойдет с 1 февраля 2025 года.