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Программу выплаты материнского капитала продлили до 2030 года

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Программа материнского капитала будет продлена до 2030 года, сообщил 18 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно, и для этого мы сегодня рассмотрим необходимые поправки в действующее законодательство», — заявил он.

Мишустин отметил, что такая мера государственной помощи подтвердила свою эффективность и востребованность.

Премьер-министр подчеркнул, что за всё время существования программы было выдано более 14 млн сертификатов, а ее продление позволит поддержать еще около 5 млн семей.

Уточняется, что маткапитал продолжит индексироваться. Так, с февраля 2025 года выплата на первого ребенка составит более 676 тыс. рублей, на второго и последующих — более 893 тыс. рублей.

«Будем дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей», — заключил Мишустин.

Лекарственные средства: маткапитал предлагают тратить на лечение
На региональном уровне подобная мера уже действует как минимум в пяти субъектах

Ранее, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, согласно которому материнский капитал будет проиндексирован на 7,3%. Индексация произойдет с 1 февраля 2025 года.

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