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Эксперты рассказали о полезных и о бессмысленных системах помощи водителю

«СберАвто»: в РФ не особо полезен парковочный автопилот, но имеет значение AEB
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Далеко не все современные системы в авто одинаково полезны на дорогах всего мира. Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали «Известиям» 20 декабря, какие автомобильные опции являются надежными помощниками отечественных водителей, а какими пока можно пренебречь.

Говоря об опциях, от которых могут отказаться автолюбители, специалисты отметили парковочный автопилот. По их словам, эта система далеко не всегда справляется с узкими дворами и нестандартными парковочными местами, которыми изобилуют малые российские города.

Также они рассказали, что система распознавания дорожных знаков в российских реалиях часто ошибается из-за специфики нанесения разметки или ее отсутствия и нестабильного состояния знаков.

Кроме того, автоматическое переключение дальнего света на плохо освещенных трассах в регионах может срабатывать слишком поздно, ослепляя других водителей.

Еще одна функция — голосовое управление мультимедиа — часто не распознает команды на русском языке, особенно в бюджетных моделях, уточнили в сервисе.

В то же время эксперты рекомендовали выбирать систему контроля слепых зон.

«На российских дорогах водители нередко сталкиваются с неожиданными перестроениями в интенсивном трафике. Контроль слепых зон помогает избежать столкновений, предупреждая о машинах, находящихся вне поля зрения. Это особенно полезно для городского вождения и длинных магистральных маршрутов», — объяснили специалисты.

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Также полезны камера заднего вида и круговой обзор. На тесных парковках в мегаполисах или в условиях ограниченной видимости камеры становятся настоящим спасением, подчеркнули в сервисе. Вместе с тем круговой обзор позволяет видеть препятствия со всех сторон.

К тому же имеет значение такая функция, как автоматическое экстренное торможение (AEB). Система самостоятельно реагирует на опасность столкновения, если водитель отвлекся. По словам экспертов, она особенно полезна в холодное время года, когда реагировать на препятствие нужно сильно заранее. В сервисе посоветовали выбирать модели с системой, способной распознавать не только автомобили, но и пешеходов.

Специалисты также отметили подогрев лобового стекла и зеркал. Эта опция незаменима для зим в большинстве российских регионов. Но важно, чтобы подогрев распространялся на всю площадь стекла.

Ассистент удержания в полосе тоже является полезной опцией.

«На трассах и шоссе нашей большой страны эта система помогает сохранить направление движения, предупреждая об опасном пересечении полос. Особенно актуальна для тех, кто проводит много времени за рулем», — подчеркнули в сервисе.

Ранее, 17 декабря, эксперты «Авто.ру Оценка» рассказали «Известиям», что в ноябре 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет в России составила 2,01 млн рублей. Это на 0,5% ниже, чем в октябре, и на 12% меньше, чем в начале года. При этом количество активных объявлений о продаже за 11 месяцев возросло на 57%.

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