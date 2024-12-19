Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Американская теннисистка Коко Гауфф с годовым доходом в $34,4 млн возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира за 2024 год по версии Forbes.
«Последний титул принес ей чек на $4,8 млн, но 20-летняя звезда еще больше зарабатывает вне корта», — сообщил журнал 19 декабря.
Уточняется, что в спонсорское портфолио Гауфф входит 11 наименований.
Второе место в рейтинге с доходом в $23,8 млн за 2024 год заняла 23-летняя польская теннисистка Ига Швентек, третье — китайская фристайлистка Эйлин Гу, чей доход составил $22,1 млн.
Ранее, 16 мая, Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Согласно данным журнала, на первой строчке оказался португальский футболист, 39-летний нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду с годовым доходом в $260 млн.