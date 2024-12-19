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Звезд не хватает: кто поборется за победу на турнире в Абу-Даби

Россияне могут выиграть World Tennis League второй год подряд
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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С 19 по 22 декабря в Абу-Даби состоится третий розыгрыш World Tennis League. В этом году состав не такой звездный, как в прошлом. От участия отказались сразу четыре топ-игрока, включая нашего Даниила Медведева. Учитывая, что сейчас у всех теннисистов отпуск, найти адекватные замены не получилось. Поэтому приглашения в ОАЭ получили 78-й номер рейтинга экс-россиянин Александр Шевченко и находящийся за пределами топ-50 Денис Шаповалов. Однако даже при таком раскладе интриг достаточно. Андрей Рублев и Мирра Андреева на этот раз в разных командах, а давно не игравшие Ник Кирьос и Симона Халеп готовы зажигать не только на корте.

Теперь с Ариной

Первый турнир Мировой теннисной лиги состоялся в 2022 году в Дубае с участием Новака Джоковича и Иги Свентек. А победила тогда команда «Коршуны», в составе которой была и россиянка — Анастасия Павлюченкова, а также Елена Рыбакина из Казахстана, Александр Зверев из Германии и австриец Доминик Тим. В прошлом году победа досталась почти чисто российской команде. За «Орлов» выступали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка российского происхождения София Кенин. В финале команда Медведева в упорной борьбе переиграла команду Арины Соболенко (29:26), за которую также выступали Григор Димитров, Стефанос Циципас и Паула Бадоса.

В этот раз Арина и Мирра Андреева сыграют в одной команде. Компанию им в «Ястребах» составят Сумит Нагал и Джордан Томпсон. Андрей Рублев в этот раз заявлен за «Соколов» вместе с Денисом Шаповаловым, Еленой Рыбакиной и Каролин Гарсия. Бадоса и Циципас снова вместе в «Орлах». Плюс к ним присоединились Ига Свентек и Александр Шевченко. За «Коршунов» будут выступать Симона Халеп, Ясмин Паолини, Каспер Рууд и Ник Кирьос.

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Отметим, что изначально Кирьос был в одной команде со Свентек, но после новости о допинг-скандале составы поменялись. Австралиец, как и Халеп (заменила отказавшуюся играть в ОАЭ Барбору Крейчикову), активно критикует польскую теннисистку и Янника Синнера, которые получили минимальные дисквалификации за проваленные допинг-тесты в 2024 году («Нашему спорту конец», — писал Кирьос, комментируя слова коллег в защиту Синнера).

— Теннисистка — не хочу называть имя, вы знаете, о ком я, — отбыла три недели дисквалификации, потом сыграла два турнира, а потом продолжила отбывать дисквалификацию. Это как? Я не понимаю. Поэтому я считаю, что это несправедливо, — говорила недавно Халеп, которая отбыла девятимесячную дисквалификацию за похожее нарушение (вернулась в тур в начале октября 2024-го).

Так что матч между Халеп и Свентек в Абу-Даби обретает особое значение. Отметим, что теннисистки четыре раза играли друг с другом в туре, и пока счет равный (2:2). Румынка дважды выбила польскую теннисистку с турниров Большого шлема («Ролан Гаррос» – 2019, Australian Open – 2021), Свентек побеждала на «тысячниках» в Париже и Индиан-Уэллсе.

Проверка для Ника

Кирьос возвращается в тур после длительного перерыва (последний официальный матч провел в июне 2023-го). Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем, но сейчас отмечает, что полностью восстановился и начнет новый сезон в Брисбене (на Australian Open – 2025 Ник сыграет по защищенному рейтингу). Так что посмотреть на финалиста Уимблдона-2022 после долгого перерыва очень любопытно.

Правда, соперники австралийца в ОАЭ могли быть и более звездные. Напомним, что незадолго до старта World Tennis League с нее снялись Даниил Медведев, Хуберт Хуркач и Тэйлор Фритц. Их заменили Томпсон, Шаповалов и Шевченко. По сообщениям организаторов, изменения произошли «в связи с непредвиденными личными причинами и непреодолимыми обстоятельствами, такими как травмы». Будем надеяться, что у Даниила нет повреждения и его подготовке к австралийскому мейджору ничего не помешает.

Таким образом, из топов Кирьос сыграет только с Рублевым и Циципасом (с Руудом Ник в одной команде). Андрей по традиции старается принимать приглашения во все выставочные турниры (в начале декабря выступал на Ultimate Tennis Showdown в Лондоне). За что подвергается критике экспертов, которые считают, что теннисист фактически не отдыхает.

— Андрей действительно не жалеет себя, — отметил «Известиям» заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Чаще других игроков топ-10 играет турниры ATP-250, очень частый гость выставочных турниров. Это сложно понять, но, возможно, Рублев чувствует, что его организму нужна игровая практика. И пока он в топ-10, каждый год выходит на итоговые турниры ATP, ругать его за такую активность точно не стоит. К тому же за выставочные турниры платят хорошие гонорары.

Отметим, что в Абу-Даби теннисистам придется выкладываться в каждом гейме. Команды играют между собой круговой турнир каждая с каждой, в финале встретятся две лучшие. Матч состоит из пяти отдельных игр — мужчины, женщины, мужские и женские пары и смешанная пара. Причем каждая игра идет до победы в одном сете. Но главное — команде засчитываются все взятые геймы. То есть если две первые игры завершились счетом 6:1 и 2:6, то счет будет 8:7. Динамичная и зрелищная система.


Составы команд:

«Соколы»: Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия.

«Ястребы»: Джордан Томпсон, Самит Нагал, Мирра Андреева, Арина Соболенко.

«Орлы»: Александр Шевченко, Стефанос Циципас, Ига Швентек, Паула Бадоса.

«Коршуны»: Ник Кириос, Каспер Рууд, Симона Халеп, Жасмин Паолини.

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