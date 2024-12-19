Политолог допустил проведение аудиторской проверки в Киеве при Трампе

Вопрос о том, на что именно уходят налоги американцев, был частью предвыборной кампании избранного президента США Дональда Трампа, на фоне чего есть вероятность, что политик после инаугурации решит провести в Киеве серьезную аудиторскую проверку. Об этом 19 декабря в беседе с «Известиями» заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Помощь [Киеву], скорее всего, будет свернута, потому что Украина не будет согласна на план Трампа [по урегулированию конфликта], который в скором времени Трамп анонсирует. Помимо всего прочего, мы понимаем, что это очень важная часть предвыборной кампании Трампа <...> — куда тратятся деньги простых американцев, когда есть огромное количество нерешенных проблем внутри страны», — отметил он.

Кроме того, заметил собеседник издания, президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае, не является креатурой Трампа. Так, считает эксперт, помощь Украине будет либо в значительной степени пересмотрена, либо вообще прекращена.

«Я не исключаю, кстати, и возможность крупного аудита, который выявит огромные хищения в рамках этого финансирования», — заключил эксперт.

Ранее, 10 декабря, в минфине США сообщили, что Вашингтон выделил Киеву кредит на сумму $20 млрд, который предполагается погасить с помощью доходов от замороженных активов РФ. Глава министерства Джанет Йеллен напомнила, что этот транш представляет собой часть от $50 млрд такого кредита, который страны G7 собираются дать Украине. Она заявила, что США должны ужесточать антироссийские санкции.

В тот же день Трамп в соцсети опубликовал картинку, на которой описал коррупционную схему семьи Байдена на Украине. Он назвал ее байденомикой: сначала американские граждане платят налоги, потом администрация Байдена отправляет их Украине, затем Киев пересылает эти деньги сыну Байдена Хантеру, который перенаправляет их своему отцу. В конце американский лидер принимает решение помиловать своего сына.

Затем, 11 декабря, кандидат на пост директора ФБР и соратник Трампа Кэш Патель заявил, что намерен расследовать деятельность Зеленского. Он подчеркнул, что американцы должны знать, на что потрачены их средства, а также задался вопросом о том, как конгрессу США удается выходить сухим из воды.