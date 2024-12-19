Аналитики указали на формирующийся дефицит вторичных квартир в Новой Москве

Объем предложения жилья на вторичном рынке Новой Москвы по итогам квартала уменьшился на 6,8% и составил 5,1 тыс. объектов — квартир и апартаментов. Это следует из данных аналитиков Est-a-Tet, с которыми ознакомились «Известия» 19 декабря.

Основная часть предложения недвижимости в Новомосковском административном округе (85,2%), где средневзвешенная цена составляет 247,6 тыс. рублей за 1 кв. м.

«Мы видим, что на рынке вторичной недвижимости Новой Москвы выросла доля однокомнатных лотов на 5%. Это говорит о поступлении в продажу инвестиционных квартир — студий и однокомнатных — и вымывании двух- и трехкомнатных лотов. Семейный формат ушел под сдачу в условиях повышения спроса и ставок на рынке аренды. Собственники решили повременить с продажей и оставить эту собственность в своем инвестиционном портфеле. В этом сегменте мы видим тенденцию к формированию дефицита», — отметила директор департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова.

При этом средний бюджет предложения жилья на вторичном рынке НАО составляет 13,1 млн рублей. За год показатель вырос на 2,9%. В ТАО — 9,9 млн рублей (+2,8%).

Эксперты также обратили внимание на то, что становится меньше бюджетных вариантов. По сравнению с предыдущим кварталом в структуре предложения по бюджету на 2% сократилась доля лотов до 10 млн рублей в пользу более дорогих объектов.

Ранее в этот день сообщалось, что в этом году предложение новостроек в «старой» Москве выросло на 7%. При этом в городе значительнее всего выросли цены в Центральном административном округе — на 25%, следует из данных компании «Метриум».