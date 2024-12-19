Цены на новостройки в Центральном административном округе Москвы выросли на 25%

Предложение новостроек в «старой» Москве выросло на 7%. При этом цены в Центральном административном округе (ЦАО) выросли на 25%, следует из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 19 декабря. Эксперты подвели предварительные итоги 2024 года на первичном рынке жилья в столице.

В «старой» Москве в ноябре застройщики предлагали 51,5 тыс. квартир и апартаментов против 46,2 тыс. в декабре 2023-го. В массовом сегменте объем предложения сохранился на уровне 20 тыс. помещений. В бизнес-классе он увеличился с 20 тыс. до почти 23 тыс. Самый заметный рост предложения наблюдался в премиум-классе: с 5 тыс. объектов в декабре 2023-го до 7 тыс. в ноябре 2024-го. В элитном и делюкс-сегменте предложение выросло с 1,2 тыс. до 1,7 тыс. объектов. В Новой Москве объем предложения не изменился, оставшись на уровне 21 тыс. квартир.

«Премиум-класс в текущих условиях стал «золотой серединой» на рынке столичных новостроек. Этот сегмент не так сильно зависит от роста ипотечных ставок, поскольку доля сделок с привлечением кредита здесь традиционно невелика. Немногочисленные клиенты, ранее покупавшие квартиры в кредит, переключились на рассрочку, но с рынка не ушли. Кроме того, в премиальный сегмент переходят покупатели из более дорогих — элитного и делюкс-класса. Это связано с тем, что многие не могут найти подходящие проекты в этих сегментах», — отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

В массовом сегменте средневзвешенная цена 1 кв. м в ноябре составила 332 тыс. рублей против 327 тыс. рублей в декабре 2023-го. В бизнес-классе — 463 тыс. рублей за 1 кв. м (в декабре прошлого года — 440 тыс. рублей), в премиум-классе — 748 тыс. рублей за 1 кв. м в ноябре (в декабре 2023-го — 655 тыс. рублей), в элитном сегменте — 2,14 млн рублей за 1 кв. м против 1,88 млн руб. в декабре 2023-года. В Новой Москве средняя стоимость 1 кв. м составила 250 тыс. рублей — за 11 месяцев увеличилась на 3%.

При этом самый заметный рост цены на рынке новостроек зафиксирован в ЦАО. Средневзвешенная цена 1 кв. м достигла 1,6 млн рублей, тогда как в декабре 2023 года составляла 1,3 млн рублей (рост на 25%). В ЗАО стоимость выросла на 16%, до 567 тыс. рублей, а в СЗАО — на 13%, до 515 тыс. рублей.

Средняя площадь квартир в продаже в московских новостройках практически не изменилась, за исключением бизнес-класса. В ноябре средняя площадь квартир и апартаментов в этом сегменте составила 57,5 кв. м, тогда как в декабре 2023-го – 61,6 кв. м.

«Средняя площадь квартир в новостройках бизнес-класса в 2024 году сократилась в связи с повышенным спросом на просторные лоты. Такая тенденция объясняется, прежде всего, ростом популярности семейной ипотеки в этом сегменте. Клиенты с детьми торопятся оформить льготный кредит, опасаясь ужесточения параметров программы в 2025 году. Кроме того, в уходящем году на первичном рынке очень востребованными оказались рассрочки, которыми пользуются в основном покупатели с высоким уровнем доходов», — сказала генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова.

По словам аналитиков, от ухудшения условий ипотечного кредитования пострадал рынок массового сегмента. С января по ноябрь было заключено 26 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (37 тыс. ДДУ). Таким образом, спрос на массовые новостройки в Москве упал на треть. В то же время, рынок высокобюджетных новостроек показал позитивную динамику. С января по ноябрь 2024 года покупатели элитного и делюкс-жилья заключили 580 сделок, что на 75% больше, чем за аналогичный период 2023 года (330 сделок), в премиум-классе заключено 5,5 тыс. сделок против 4 тыс. в 2023-м (рост на 36%).

«Высокий спрос на высокобюджетные новостройки в 2024 году обусловлен тенденциями, наметившимися еще в прошлом году. Рост экономики в отдельных отраслях — промышленности, сельском хозяйстве, внешней торговле, импортозамещении — привел к появлению сверхприбылей. Владельцы бизнеса, топ-менеджеры инвестируют эти средства в надежные активы, в том числе в московскую недвижимость высокого ценового сегмента», — объяснила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

Вместе с тем в ноябре доля сделок с привлечением ипотеки составила 48%, тогда как в декабре 2023 года — 80%, а в июне 2024 года — 77%.

«Предварительные итоги 2024 года показывают, что он стал годом перелома и трансформации рынка новостроек Москвы. Спрос потерял основной инструмент поддержки — доступные ставки по льготной ипотеке, которые с 2020 года были главным драйвером продаж. Летом 2024 года завершилось действие основной программы льготной ипотеки, а ставки по рыночным кредитам выросли, — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его мнению, в 2025 году застройщики будут активно разрабатывать новые модели продаж, в том числе в связи с запретом на субсидированные, траншевые и аккредитивные кредиты в рамках нового ипотечного стандарта.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что каждый третий опрошенный россиянин наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье — недвижимость, которой 3–10 лет. Комфортность новостроек — до трех лет с момента сдачи дома — отметили 23%, говорится в результатах опроса ВТБ.​