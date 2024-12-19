Комитет Совета Федерации поддержал увеличение штрафов за нарушения ПДД

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал одобрить закон, который увеличивает штрафы за ряд нарушений ПДД и вводит наказание за повторную езду без полиса ОСАГО. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС. Согласно повестке заседания Совета Федерации, законопроект будет рассмотрен в пятницу.

Поправки об увеличении штрафов за нарушения ПДД Госдума приняла сразу в II и III чтениях 12 декабря. Штрафы будут увеличены в среднем в 1,5 раза, закон должен вступить в силу 1 января 2025 года.

Так, за превышение скорости на 20–40 км/ч (самое частое нарушение правил) штраф составит 750 рублей вместо 500 рублей. Максимальный штраф за превышение скорости (на 80 км/ч и выше) увеличится с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей. За проезд на красный сигнал светофора штраф повысят с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. За езду по обочине — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, за несоблюдение требований разметки и знаков — с 500 до 750 рублей, за поворот налево или разворот в неположенном месте — с 1–1,5 тыс. до 1,5–2,5 тыс. рублей.

Среди прочего, штраф за несоблюдение правил применения ремней безопасности вырастет с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Штраф для водителей в состоянии алкогольного опьянения увеличится с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Поправками также предусмотрено снижение с 50% до 25% размера скидки, с которой водитель может оплатить штраф. Кроме того, на оплату штрафа со скидкой будет отведено 30 дней вместо 20.

12 декабря Госдума приняла законопроект о введении штрафа до 5 тыс. рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков поддержали законопроект, но отметили, что новое наказание будет эффективным только при фиксации нарушения с помощью автоматических камер.