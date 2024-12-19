Власти Калужской области пообещали выдать гражданство обратившемуся к Путину немцу
Обратившийся к президенту России Владимиру Путину гражданин Германии Лев Дейбель, проживающий в Тарусе, получит российское гражданство. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Гражданин Германии из Тарусы Лев Дейбель обязательно получит российское гражданство. С таким запросом в миграционную службу он обратился вчера, его проконсультировали, осталось донести необходимые документы», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что Дейбель получил вид на жительство в 2020 году, поэтому никаких препятствий для одобрения немцу российского паспорта нет.
Ранее в этот день президент России в ходе «Итогов года» отреагировал на жителя Тарусы, который уже несколько лет не может получить гражданство. Глава государства поручил разобраться в ситуации и помочь немцу.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.
Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.
Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.
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