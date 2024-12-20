Добро пожалует: в РФ разработали ГОСТ на подарок для новорожденных

В России разработали ГОСТ на набор для новорожденных, который региональные власти дарят родителям. Роскачество подготовило проект стандарта, он будет обязательным для компаний, которые участвуют в государственных закупках , рассказали «Известиям» в организации. В подарок войдут одеяло, трикотаж для детей, клеенка, посуда, соска, гигиеническая продукция и другие предметы . Все эти предметы должны быть с сертификатом качества, который доказывает, что товары соответствуют обязательным нормам.

Что войдет в подарок для новорожденных

Роскачество подготовило проект стандарта на подарок для новорожденных, его планируют утвердить уже к середине 2025 года , рассказали в организации. «Известия» ознакомились с документом. Из него следует, что в подарок должны входить детские вещи и аксессуары, а также предметы ухода за малышами от нуля до шести месяцев, в частности трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и соски . Все товары должны быть нейтральных цветов и в отдельной упаковке . Это список для властей как ориентир того, что можно включить в подарок.

При этом вся продукция должна быть произведена на предприятиях, которые работают в этом же регионе , сказано в ГОСТе. Также стандарт предполагает, что все качество и безопасность товаров нужно подтверждать сопроводительными документами — сертификатами соответствия обязательным требованиям.

Фото: Getty Images/Osobystist

В стандарте указано, что местные власти могут формировать набор по двум сценариям: базовый, если он состоит из списка рекомендуемых товаров, и альтернативный, когда родители сами выбирают необходимую им продукцию . Тогда власти могут дарить подарочные сертификаты, купоны на скидку тех товаров, изготовление которых локализовано в регионе. В итоге набор должны выдать семье при выписке из роддома, причем бесплатно. ГОСТ будет обязательным для регионов, которые закупают такие комплекты у производителей и поставщиков в рамках государственных закупок , отметили в Роскачестве.

В организации также напомни ли, что Минпромторг еще в 2019-м сделал проект рекомендаций для региональных властей о том, как формировать подарок для новорожденных . Уже на следующий год его реализовали в 22 субъектах, рассказали в Роскачестве. Во многих регионах, например, в Москве и Татарстане, требования к такому набору утвердили на уровне субъектов.

— При этом состав, а главное, подходы к формированию подарка для новорожденных в регионах сильно разнятся, кто-то получает коробку, кто-то — денежные сертификаты или карты, на которые он может приобрести товары , — отметили там. — Задача ГОСТа состоит в том, чтобы продвигать товары для детей, произведенные в субъектах, и одновременно обеспечивать госзаказ на такую продукцию. Преимущество будет у качественных товаров, положить в набор что-то сомнительное уже не получится .

Как в регионах России поддерживают родителей

В правительстве Белгородской области «Известям» рассказали, что региональный подарок включает в себя детский кокон, коврик-пазл, силиконовый ночник, набор для купания, детскую щетку и расческу, игрушки-стикеры для купания, электронный термометр, посуду из силикона, плед детский и так далее. В 2024 году максимальная стоимость такого комплекта составила 6,2 тыс. рублей .

В правительстве Пермского края уточнили «Известиям», что стоимость полного комплекта в регионе составляет 4,3 тыс. рублей. Также там указали, что расходы на него ежегодно растут, например с 78,8 млн рублей в 2023 году до 87 млн рублей в 2024 году, в планах на следующий год — 96,5 млн рублей. В Омской области сказали, что у них, как и в некоторых других регионах, подарки не предусмотрены. «Известия» направили запросы во все субъекты. В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) отказались от комментариев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ГОСТ на подарок для новорожденных важен для всей отрасли , сказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

— Описанный в стандарте подход, при котором местные власти должны закупать для подарков только продукцию локальных изготовителей, поможет развивать промышленность в регионах. Речь идет о социальном рубле, который позволит также поддержать сотрудников таких предприятий . С учетом того, что в РФ ежегодно рождаются 1,3 млн младенцев, речь идет о существенных инвестициях в заводы на местах, — отметила она.

Подарок для новорожденных — поддержка родителей, помимо этого в РФ есть более серьезные меры стимуляции рождаемости . Власти комплексно подходят к этому вопросу: так, регионы предлагают единое пособие для семей с детьми, материнский капитал, семейную ипотеку, выплаты после третьего ребенка для ее погашения и многое другое. Но эксперты все же выделяют проблемы, которые следует решить для повышения демографии , сказано в аналитической записке НИУ ВШЭ «Анализ программ по повышению рождаемости в субъектах РФ и систематизация реализуемых мер». «Известия» ознакомились с ней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Так, в 50 из 72 региональных программ эксперты выделили следующие факторы: недостаточная развитость инфраструктуры, низкое репродуктивное здоровье населения и обеспеченность жильем семей с детьми. Треть регионов также выделяют отсутствие нужного количества медиков, особенно профильных специалистов — врачей-гинекологов, акушеров, неонатологов и так далее. Все эти проблемы предстоит решить уже в ближайшем будущем.