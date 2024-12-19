В ДНР пообещали ускорить процесс перерасчета пенсий

Процесс перерасчета пенсий и подтверждения трудового стажа в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет ускорен. Об этом 19 декабря сообщил глава региона Денис Пушилин.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», отвечая на обращение пенсионера из Донецка, который не может получить пенсию, потому что утратил трудовую книжку при пожаре, поручил руководству республики ускорить этот процесс.

Пушилин отметил, что дал поручение коллегам из Социального фонда и участникам межведомственной комиссии решать подобные вопросы в первую очередь.

«Процесс перерасчета пенсий и подтверждения трудового стажа в республике будет ускорен», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что органы власти должны «без волокиты» помогать жителям ДНР, которых затронули боевые действия.

Ранее, 30 ноября, Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, согласно которому социальная пенсия будет проиндексирована на 14,75%. После индексации ее размер c 1 апреля 2025 года составит 15 456 рублей. Кроме того, с 1 января 2025 года на 7,3% увеличат и страховые пенсии.

До этого, 24 ноября, президент подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Тогда же член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 января 2025 года повысят пенсии для работающих и неработающих граждан страны.