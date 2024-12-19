Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин отметил большую проведенную Госдумой работу в осеннюю сессию
Армия
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Авто
Опрос показал нежелание трети россиян покупать авто в онлайне
Армия
Ковальчук указал на роль Путина в восстановлении влияния РФ в Черном море
Политика
Путин разрешил платить за поставки газа не только через Газпромбанк
Мир
В Армении согласились не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном
Мир
Китайский экономист назвал причины укрепления партнерства России и КНР
Экономика
Файзуллин отметил роль льготной ипотеки в улучшении жилищных условий россиян
Общество
В России до конца года введут в оборот 18 млн флаконов физраствора
Общество
Губернатор Саратовской области поручил решить вопросы по выдаче льготных лекарств
Мир
Путин указал на важность долгосрочного мира с гарантиями в конфликте на Украине
Общество
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Крыма получила необходимое ей лекарство
Общество
ФСБ сообщила о содействии Узбекистана в расследовании убийства генерала Кириллова
Мир
Трамп и Шольц обсудили пути решения конфликта на Украине
Мир
В Абхазии объявили в розыск стрелявшего в парламенте страны
Общество
В ДНР пообещали ускорить процесс перерасчета пенсий
Авто
В Москве на дорогах установили первую «шериф-балку»
Мир
В ГД ответили на слова советника Трампа о планах завершить украинский конфликт
Сюжет:

Путин поручил решать без бюрократии вопрос стажа для начисления пенсий в Донбассе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вопрос подтверждения стажа для начисления пенсий должен решаться в Донецкой Народной Республике (ДНР) без лишней бюрократии, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Я очень прошу руководство республики таким образом построить свою работу, чтобы вопросы подобного рода решались без лишней бюрократии», — сказал глава государства, отвечая на обращение пенсионера из Донецка, который не может получить пенсию, потому что утратил трудовую книжку при пожаре.

Путин согласился с тем, что речь идет о важной для людей проблеме, которую до недавнего времени было сложно решать. При этом не так давно был принят федеральный закон об учете стажа, полученного человеком в предыдущие годы и десятилетия, напомнил президент.

Он указал на то, что этот закон является правовым основанием для того, чтобы решить вопрос автора обращения. В целом же все вопросы подобного рода даже при отсутствии документов закрываются свидетельскими показаниями и решениями межведомственных региональных комиссий, отметил Путин.

Хроника потерянного времени: как сделать перерасчет пенсии, если недосчитали стаж
Соцфонд РФ объяснил, можно ли восстановить пропущенные в выписке месяцы и годы труда

Ранее, 30 ноября, Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, согласно которому социальная пенсия будет проиндексирована на 14,75%. После индексации ее размер c 1 апреля 2025 года составит 15 456 рублей. Кроме того, с 1 января 2025 года на 7,3% увеличат и страховые пенсии.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024