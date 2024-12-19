Путин поручил решать без бюрократии вопрос стажа для начисления пенсий в Донбассе

Вопрос подтверждения стажа для начисления пенсий должен решаться в Донецкой Народной Республике (ДНР) без лишней бюрократии, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Я очень прошу руководство республики таким образом построить свою работу, чтобы вопросы подобного рода решались без лишней бюрократии», — сказал глава государства, отвечая на обращение пенсионера из Донецка, который не может получить пенсию, потому что утратил трудовую книжку при пожаре.

Путин согласился с тем, что речь идет о важной для людей проблеме, которую до недавнего времени было сложно решать. При этом не так давно был принят федеральный закон об учете стажа, полученного человеком в предыдущие годы и десятилетия, напомнил президент.

Он указал на то, что этот закон является правовым основанием для того, чтобы решить вопрос автора обращения. В целом же все вопросы подобного рода даже при отсутствии документов закрываются свидетельскими показаниями и решениями межведомственных региональных комиссий, отметил Путин.

Ранее, 30 ноября, Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, согласно которому социальная пенсия будет проиндексирована на 14,75%. После индексации ее размер c 1 апреля 2025 года составит 15 456 рублей. Кроме того, с 1 января 2025 года на 7,3% увеличат и страховые пенсии.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».