Минпросвещения пообещало исправить найденные Генпрокуратурой недочеты в работе
Министерство просвещения России в ближайшее время исправит все выявленные Генпрокуратурой серьезные нарушения. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в пресс-службе министерства.
«Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13–14 декабря всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены», — приводит сообщение «РИА Новости».
Ранее в этот день сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ выявила серьезные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора в организации образовательного процесса. Среди недочетов было неэффективное использование выделяемых денежных средств. Уточнялось, что частые изменения образовательных процессов приводят к тому, что учебники устаревают, поэтому нужно ввести актуальные методические пособия.