Краснов рассказал о выявлении серьезных нарушений при организации учебного процесса

Генеральная прокуратура РФ выявила серьезные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора в организации образовательного процесса. Об этом 19 декабря сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

«Выявились большие нарушения в деятельности Министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют», — сказал Краснов.

По словам генпрокурора, частые изменения образовательных процессов приводят к тому, что учебники устаревают, поэтому нужно ввести актуальные методические пособия.

Глава надзорного ведомства добавил, что в текущем году прокуратура пресекла около 12 тыс. нарушений в сфере образования, где более 2 тыс. должностных лиц были привлечены к ответственности за отсутствие систематизации учебного процесса.

«О результатах этих проверок масштабных мною проинформирован глава нашего государства Владимир Путин», — заключил Краснов.

Ранее, 20 ноября, председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин дал поручение комитету по просвещению организовать обсуждение высокой нагрузки в российских школах. Отмечается, что нагрузка на старшеклассников превышает санитарно-эпидемические нормы на 30%. По словам Володина, это сказывается на состоянии детей и «ничего хорошего не дает». Он подчеркнул, что данный вопрос касается учеников не только старших классов, но и младших. Володин также предложил привлечь к обсуждению учителей, представителей родительских комитетов, экспертов и профильного министра.