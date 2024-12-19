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НАТО анонсировало встречу военного комитета альянса в январе 2025 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Встреча начальников штабов обороны стран — членов НАТО с партнерами пройдет 15–16 января 2025 года в Брюсселе. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

«Высший военный орган НАТО, военный комитет, проведет встречу 15 и 16 января 2025 года в Брюсселе. Командующие генералами НАТО встретятся более чем с 20 своими коллегами из стран — партнеров НАТО», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что в ходе заседания начальники штабов обсудят темы касающиеся коллективной обороны, поддержки Украины, а также вопросы безопасности в странах Глобального Юга и Индо-Тихоокеанского региона.

Там уточнили, что заседание пройдет под председательством главы военного комитета альянса, адмирала Роба Бауэра, при поддержке Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО генерала Кристофера Каволи, а также Верховного главнокомандующего ОВС НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье.

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Ранее, 28 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления НАТО о возможном нанесении превентивных ударов по России абсолютно безответственными. Лавров, комментируя также обсуждения в Вашингтоне о потенциальной передаче Украине ядерного оружия, заявил, что окончательное решение в этом вопросе принимает Верховный главнокомандующий, а заявления политиков направлены на привлечение внимания общественности.

До этого, 25 ноября, Роб Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают возможность наносить превентивные удары по России в случае конфликта с ней стран альянса. Уточнялось, что в случае гипотетического нападения альянсу стоит попытаться нанести удар высокоточными средствами, чтобы поразить пусковые установки в РФ.

12 ноября Бауэр выразил мнение, что, если бы у России не было ядерного оружия, НАТО уже давно отправило бы на Украину свои войска.

Президент России Владимир Путин, выступая 7 ноября на пленарном заседании клуба «Валдай», назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом. Он отметил, что потерявший актуальность альянс нарушает международные нормы и собственные принципы.

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