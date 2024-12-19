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Путин поблагодарил волонтеров за их помощь приграничным регионам РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря выразил благодарность волонтерам, которые помогают жителям приграничных регионов РФ, в том числе Белгородской и Курской областей.

«Это чрезвычайно важная вещь — помощь конкретным людям. <...> Конечно, когда это делают волонтеры, за что всем волонтерам хочу выразить слова благодарности, они не просто работают, они собой рискуют, есть и потери, к сожалению, среди волонтеров», — сказал глава государства.

По мнению Путина, в рамках своей деятельности волонтеры доходят до конкретных людей и иногда тоньше чувствуют, что у государства получается, а что нет.

Президент напомнил, что существует программа восстановления Курской области, на которую выделяются средства. То же самое происходит в Белгородской и Брянской областях. Глава государства подчеркнул, что во всех этих регионах никто не останется без внимания.

Вместе с тем Путин поддержал предложение создать единое окно для гражданских инициатив по оказанию помощи местным жителям. Он назвал такую постановку вопроса очень правильной и пообещал обдумать возможные меры и обсудить их с профильными ведомствами.

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Ранее, 9 декабря, Путин распространил выплаты для участников боевых действий в зоне СВО на волонтеров, осуществляющих деятельность на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Согласно указу, они получили право на выплаты по инвалидности в размере 4 млн рублей.

До этого, 5 декабря, руководитель исполнительного комитета общероссийского движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов рассказал «Известиям», что для помощи жителям Курской области объединилась вся страна.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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