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Сюжет:

Синоптики спрогнозировали потепление в выходные в Москве и Подмосковье

«Яндекс Погода»: жителей Москвы и Подмосковья ждет потепление 21-22 декабря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, москвичей ожидает пасмурная погода. При этом во второй день выходных возможен снег. Жителей Москвы и Подмосковья ждет небольшое потепление. Об этом «Известиям» сообщили в «Яндекс Погоде».

По данным сервиса, в субботу, 21 декабря, в Москве будет пасмурно, в течение всего дня осадки не предвидятся. Ожидается умеренный западный ветер с порывами до 4,3 м/с. Утром температура составит +2 градуса, а днем сохранится на этом уровне. К ночи она опустится до до −2...0.

В подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура во второй половине дня будет примерно на градус ниже московских значений.

В воскресенье, 22 декабря, погода в Москве останется пасмурной, во второй половине дня ожидается снег. Температура утром составит −4...−3 градуса, днем поднимется до −2, а во второй половине дня опустится до −3. Ожидается слабый ветер, днем его порывы достигнут 3 м/с. В центральных районах столицы (Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка) утром температура будет на градус выше, чем в остальных частях города.

В Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: ближе к ночи ожидается снег, а температура будет на уровне московских значений или на один градус ниже.

В выходные жителей Москвы и Подмосковья ждет небольшое потепление по сравнению с будними днями, положительные температурные значения сохранятся на следующей неделе, добавили в «Яндекс Погоде».

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До этого, 3 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима на территории РФ обещает быть переменчивой и неоднородной. Синоптик отметил, что в Сибири, особенно в северной части, температура будет на 5–10 градусов выше нормы.

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