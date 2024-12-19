Путин заявил о «растерзании» РПЦ на Украине и вопиющем нарушении прав верующих

Гонения на Русскую Православную Церковь (РПЦ), которые происходят на Украине, являются вопиющим нарушением прав верующих, однако в мире этого предпочитают не замечать. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«То, что происходит по РПЦ, это вообще уникальная вещь, просто уникальная. Ведь это грубейшее, просто вопиющее нарушение прав человека, прав верующих. Просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел, всё равно во всем мире предпочитают этого не замечать. Я думаю, что тем, кто это делает, это еще аукнется», — указал глава государства.

Он отметил, что тех представителей украинских властей, которые выступают против РПЦ, даже нельзя назвать атеистами.

«Атеисты — это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры, такие безбожники. Ведь они этнические евреи, но, по моему, в синагоге их никто не видел. Они вроде как и не православные, потому в церквях тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что в мечетях они тоже вряд ли появляются. Это люди — без роду, без племени», — заявил Путин.

Президент выразил уверенность, что подавляющее большинство жителей Украины всё-таки имеют отношение к православию и дадут нынешним властям соответствующую оценку.

Ранее, 15 декабря, украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Эти действия были раскритикованы украинскими верующими.

Как прокомментировал 16 декабря замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, для нынешнего киевского режима стало нормой издевательство над православными верующими. Он добавил, что западные страны покрывают подобные вещи и не препятствуют киевским властям в безнаказанном уничтожении Украинской православной церкви (УПЦ).

В 2022 году начались гонения Киева на каноническую УПЦ Московского патриархата: в отношении священнослужителей и монахов возбуждали уголовные дела, их изгоняли из храмов, которые захватывали неизвестные в военной форме и сторонники ПЦУ. Храмы, церкви и даже Киево-Печерская лавра подвергались обыскам: там искали след «антиукраинской деятельности». Верующие пытались защищать храмы, захват которых почти всегда сопровождался насилием, и выходили на митинги.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».