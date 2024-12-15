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Украинский шеф-повар устроил кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Об этом 15 декабря сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). Фото из трапезной также опубликовал в социальных сетях сам повар.

Представители Союза журналистов указали, что кулинарное шоу в храме устроили ресторатор Евгений Клопотенко и продюсер телекомпании, показавшей программу. Сотрудники телеканала объяснили решение выбора локации для съемок тем, что «церковные записи часто сохраняют рецепты, которые считаются потерянными».

Однако украинские верующие раскритиковали действия телеканала. В СПЖ отметили, что храм является местом, которое посвящено молитве, покаянию и духовному росту, а не развлекательнып мероприятиям.

«Не молитва, а шоу. Теперь в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры всё, только не Богослужения», — приводятся слова Ровенской епархии в Telegram-канале СПЖ.

Протоиерей Александр Клименко отметил, что в городе десятки других подходящих мест для кулинарных шоу. Он подчеркнул, что в церквях нельзя проводить телевизионные шоу и «молитвенные завтраки», в них нужно молиться.

«Им, очевидно, важно снова и снова публично проявлять свое пренебрежение к тому, что для верующих людей было и является святыней», — приводит СПЖ его слова.

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Ранее, 2 ноября, сообщалось, что в Луцке, на западе Украины, в верхнем храме Кафедрального собора Святой Троицы, принадлежащем раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), появились фрески, на которых изображены известные бизнесмены Волынской области. Иконописец собора, диакон Юрий Гетьманчук объяснил, что эти люди являются меценатами и их портреты появились еще полгода назад. При этом фрески вызвали противоречивые отзывы общественности, и в роспись пришлось внести изменения.

В сентябре 2023 года на Украине ввели плату за посещение подземных пещер Киево-Печерской лавры, а также за вход в помещения Нижней и Верхней лавры. По данным Союза православных журналистов (СПЖ), минимальная цена, за которую верующие могут попасть внутрь религиозной святыни, составляет 150 гривен (около 390 рублей). Для этого нужно собрать группу посетителей из пяти человек. Если в группе будет меньше людей, каждому из них придется заплатить 750 гривен (почти 2 тыс. рублей).

В 2022 году начались гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата: в отношении священнослужителей и монахов возбуждали уголовные дела, их изгоняли из храмов, которые захватывали неизвестные в военной форме и сторонники ПЦУ. Храмы, церкви и даже Киево-Печерская лавра подвергались обыскам: там искали след «антиукраинской деятельности». Верующие пытались защищать храмы, захват которых почти всегда сопровождался насилием, и выходили на митинги.

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