Путин призвал россиян бросать трубку в случае звонка от мошенников

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря призвал всех россиян класть трубку, если звонят с подозрительными предложениями. Таким образом, по словам президента, можно обезопасить себя от мошенников.

Путин привел в пример своих знакомых, которые «сразу кладут трубку» в случае звонков с незнакомых номеров и предложений, «связанных с какими-то действиями».

«Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно таким же образом», — подчеркнул он.

Ранее в этот день юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что мошенники, используя предновогодние акции, получают доступ к банковским счетам россиян. По словам Хаминского, аферисты звонят с предложениями о покупке товаров со скидками в 50% и более. Операторы утверждают, что необходимо освободить склады крупных торговых сетей от излишков текущего ассортимента, при этом упоминаются те товары, которые россияне обычно приобретают в качестве новогодних подарков.

Чтобы избежать ловушки мошенников, специалист рекомендует проявлять бдительность и осторожность, а также не соглашаться на отправку и получение любых файлов от незнакомых абонентов.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».