Россиян предупредили о рисках фейковых новогодних распродаж

Мошенники, используя предновогодние акции, получают доступ к банковским счетам россиян. Об этом 19 декабря сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он уточнил, что злоумышленники применяют два основных метода для хищения средств: психологическое воздействие на жертв и удаленный доступ к их смартфонам и приложениям.

По словам Хаминского, в последнее время аферисты активно звонят гражданам с предложениями о покупке товаров со скидками в 50% и более. Операторы утверждают, что необходимо освободить склады крупных торговых сетей от излишков текущего ассортимента, при этом упоминаются те товары, которые россияне обычно приобретают в качестве новогодних подарков.

«Когда почва подготовлена и будущая жертва начинает проявлять интерес к покупке, злоумышленники предлагают направить каталог товаров на электронную почту или в мессенджер. Ничего не подозревающий гражданин соглашается и в итоге получает файл с вредоносным программным обеспечением», — рассказал юрист «Газета.Ru».

Чтобы избежать ловушки мошенников, специалист рекомендует проявлять бдительность и осторожность, а также не соглашаться на отправку и получение любых файлов от незнакомых абонентов.

Ранее, 14 декабря, эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала о новом способе мошенничества при помощи уведомлений о посылках. Она уточнила, что злоумышленники рассылают сообщения от известных служб доставки. При переходе по ссылке жертва попадает на поддельный сайт сервиса по доставке, который полностью выглядит как оригинал. После этого у получателя запрашивают персональные данные и платежные реквизиты.