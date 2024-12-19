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Путин заявил о миллионах проживающих в России украинцев

Путин допустил, что в РФ проживает больше украинцев, чем на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» допустил, что в РФ проживает больше украинцев, чем в самой Украине.

«Мне кажется, что украинцев уже в России проживает если не столько же, сколько на Украине, а, может, даже больше. Я не шучу. Вполне это может быть. Имею в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму, и тех, которые переехали к нам. Миллионы людей. <...> Кстати, мы это приветствуем», — заявил президент, отметив, что это люди российской культуры и российского народа.

Много вопросов о миграционной политике поступало от тех, кто приезжает не всегда на заработки, а от россиян, хорошо знающих язык и пожелавших вернуться на родину, получить паспорт РФ и стать полноправным гражданином страны. Подобные обращения поступали из разных стран, в том числе от стран СНГ, Украины и Германии.

Так, обращение поступило от россиянина Германа Зейбеля, уехавшего в Германию в 1990 году и вернувшемся в 2006-м. Сейчас мужчина живет в Тарусе. Имея вид на жительство, он много лет не может получить гражданство, получая ответ, что ему оно якобы не положено и что только президент может выдавать гражданство. По его словам, ситуация изменилась, когда он сказал местным чиновникам, что написал письмо Владимиру Путину.

«Гражданство присваивается указами президента. Это чисто формальный акт, который должен готовиться <…> соответствующими подразделениями, комиссиями и так далее. Вы сейчас подняли вопросы, которые называются работой с соотечественниками, то есть с теми людьми, которые чувствуют себя частью России. Они владеют русским языком, они считают себя частью нашей культуры, частью русского мира», — сказал Путин, добавив, что такие люди обычно являются высококвалифированными специалистами, в которых РФ заинтересована.

О сути дел: свыше 1,6 млн вопросов поступило на прямую линию с Путиным
В каком формате она пройдет в этот раз и что больше всего волнует граждан

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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