Трамп стал человеком года по версии газеты Financial Times
Избранный президент США Дональд Трамп признан человеком года по версии британской газеты Financial Times (FT).
Издание называет Трампа человеком года второй раз с 2016 года.
В газете выразили мнение, что будущий президент Соединенных Штатов является «значительным событием».
До этого, 12 декабря, американский журнал Time признал избранного президента США человеком года.
В тот же день сын Трампа Дональд Трамп-младший опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео, где его отец выталкивает с обложки журнала Times президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее, 6 декабря, Трамп получил награду «Патриот года» на ежегодной церемонии вручения премий Fox Nation Patriots Awards в Нью-Йорке.