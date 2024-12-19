В Великобритании режиссера Кристофера Нолана посвятили в рыцари
Церемония посвящения в рыцари режиссера Кристофера Нолана за вклад в киноиндустрию состоялась в Букингемском дворце 18 декабря. Об этом сообщило издание The Independent.
Титулом рыцаря режиссера наделил король Великобритании Карл III, также титул леди получила жена Нолана и по совместительству продюсер Эмма Томас.
В текущем году фильм Нолана «Оппенгеймер» получил награду «Оскар».
«Было очень приятно, что он [король Великобритании] знает о нашей работе, и да, он надеялся, что я восприму это как стимул к большему развитию», — отметил режиссер.
По словам Нолана, королю нравятся киноработы режиссера и он считает их отличными.
Нолан родился 30 июля 1970 года в Лондоне. Он начал свою карьеру в кино с небольших независимых фильмов, после чего стал известен благодаря своим работам в жанре научной фантастики и триллера. Одни из самых успешных фильмов Нолана — трилогия «Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», а также фильм «Интерстеллар». Его работы отличаются сложным сюжетом, нестандартной структурой и глубокими философскими и моральными вопросами.