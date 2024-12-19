Гибридный внедорожник Rox 01 представили в России

Китайский концерн Sinomach представил в России премиальный внедорожник Rox 01. Модель будет предлагаться в семиместной версии по цене от 9,17 млн рублей и в шестиместном варианте за 9,38 млн рублей. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя, которое поступило «Известиям» 19 декабря. В особом исполнении Black Edition внедорожник будет стоить на 60–70 тыс. рублей дороже.

В компании заявили, что с началом официальных продаж в РФ Rox внедрит систему контроля за автомобилями, не предназначенными для локального рынка. Если такие машины обнаружат за пределами Китая, все три экрана в салоне (12,3-дюймовый дисплей для водителя, 15,7-дюймовый центральный экран и 15,6-дюймовый дисплей для второго ряда сидений) будут отключены.

Фото: Sinomach

В этом случае система выдаст уведомление с рекомендацией обратиться к официальным дилерам марки, а разблокировка будет возможна только через обращение к производителю в китайский офис. Автомобили, импортированные в Россию до декабря 2024 года, блокироваться не будут.

В Sinomach уточнили, что компания наладит поставки запчастей для Rox в Россию, официальную гарантию на машины на пять лет, а на батарею — на восемь лет. Автомобили будут реализовываться через дилерскую сеть Oting. В 2025 году количество автосалонов планируется увеличить с 32 до 80. Импортером и дистрибьютором машин является «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», дочерняя компания китайского концерна Sinomach.

Полноприводный Rox 01 оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым ДВС и двумя электромоторами, мощность составляет 476 л.с., разгон до «сотни» занимает 5,5 секунды. Суммарный запас хода достигает 1300 км, а средний расход топлива — 7,95 л на 100 км.

Ранее в этот день сообщалось, что компания BAIC в 2025 году планирует представить в России три новые модели внедорожной линейки BJ. Уже известно, что в начале будущего года дебютирует полноразмерный рамный BAIC BJ60. Он станет второй моделью внедорожной серии после BJ40.