BAIC представит три новых модели в России в 2025 году
Компания BAIC в 2025 году планирует представить в России три новые модели внедорожной линейки BJ. Об этом 19 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу российского офиса марки.
Уже известно, что в начале будущего года дебютирует полноразмерный рамный BAIC BJ60. Он станет второй моделью внедорожной серии после модели BJ40.
Длина BJ60 составляет 5040 мм при колесной базе 2820 мм. На первом этапе модель будет предлагаться с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л. с. (400 Нм) в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Вместе с ДВС работает 14-сильный электромотор, который выполняет функцию стартера, облегчающего работу двигателя. Система полного привода реализована по принципу Part-Time.
Помимо BJ40, сейчас в модельный ряд марки входят седан U5 Plus, компактный кроссовер X35, среднеразмерные кроссоверы X55, BAIC X7 и BAIC X75. Выпуск моделей BAIC налажен на заводе «Автотор» в Калининградской области.
Накануне сообщалось, что компания «Мир-Дистрибьютор» начала принимать заказы в России на новый электрический хетчбэк MG4, цена модели стартует от 5,55 млн рублей. Модель оснащена двухмоторной силовой установкой мощностью 428 л. с. (600 Нм) и полным приводом.