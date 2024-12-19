Путин назвал Грозный современным российским чудом

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» назвал столицу Чечни — город Грозный — современным российским чудом.

«Вы знаете, это чудо. Это современное российское чудо. Я летал над Грозным в суровые годы, когда там шла борьба с терроризмом, в том числе и прежде всего международным. Сплошные развалины. И из этих развалин еще раздавались пулеметные очереди по вертолету», — сказал президент.

Он рассказал, что было даже предложение перенести столицу в Гудермес. Однако от этой идеи отказались.

«Грозный — это традиционная историческая столица всей Чечни, чеченского народа, будем восстанавливать. Это чудо, то, что сделано за последние годы в Грозном. Это, конечно, результат действий прежде всего президента. Ну а вам положен результат работы чеченского народа, его трудолюбия, его талант сыграли в этом огромную роль», — заявил Владимир Путин.

Глава государства указал и на то, что в городе помимо красивых мечетей появились новые сооружения, здания и архитектурные решения, которые вызывают чувство гордости за то, что сделано в Чечне и в Грозном за последние годы.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».