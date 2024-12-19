Путин отметил, что работа БРИКС не направлена против Запада

Работа БРИКС не направлена против Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на совмещенной прямой линии и пресс-конференции «Итоги года».

«Вы сказали, что БРИКС развивается как инструмент противодействия Западу. Это не так, вы ошибаетесь. Мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информ» Артура Халилуллова.

Кроме того, журналист задал президенту вопрос о возможности создания штаб-квартиры БРИКС в Казани.

«Мы штаб-квартиру БРИКС не создаем. Есть отдельные структуры, которые создаются и работают в интересах всех организации. Но мы, безусловно, будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были там созданы за предыдущие десятилетия. <…> Это один из лучших городов Европы», — ответил Путин.

Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. Президент России в последний день мероприятия заявил, что оно прошло успешно и РФ как председатель в течение 2024 года подошла к своей роли ответственно, организовав более 200 мероприятий в 13 городах РФ. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что БРИКС — одна из движущих сил общемирового прогресса.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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