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Законопроект о выдаче статуса ветеранов бойцам в Курской области направили в кабмин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Законопроект, который предусматривает наделение российских бойцов, отражающих нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, статусом ветеранов разработан и направлен на заключение в правительство. Об этом 19 декабря сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Соответствующий законопроект мы направили на заключение еще в августе. Надеюсь, теперь правительство подготовит положительное заключение», — сообщил Нилов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вопрос уже могут решить в весеннюю сессию.

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Ранее в этот день в ходе «Итогов года» президент РФ Владимир Путин заявил, что все военные, которые участвуют в спецоперации, должны получать выплаты, которые им причитаются. Президент обозначил, что, если бойцы спецоперации перемещены в Курскую область, где сохраняется режим контртеррористической операции (КТО), они должны получать выплаты в полном размере.

Еще в начале ноября Путин в своем поздравлении Совета по развитию гражданского общества и правам человека с 20-летием отметил, что контроль за соблюдением прав участников спецоперации и их семей является важнейшим направлением деятельности структуры.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

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