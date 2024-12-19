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В Забайкалье реализуют новый проект по обращению с отходами

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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На территории Забайкальского края реализуют региональный проект «Экономика замкнутого пространства». Соответствующее соглашение подписало краевое правительства.

Проект разработало Министерство природных ресурсов РФ в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Он рассчитан на 2025–2030 годы.

Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ведомство, цель проекта — сокращение захоронения отходов на 50% и переработка 25% других видов мусора. В рамках проекта в регионе планируют построить объекты по переработке и утилизации ТКО, реализовать программы по применению вторичных ресурсов. Кроме того, будут применяться и другие решения, направленные на уменьшение объемов мусора.

Ранее, 18 декабря, на финальном пленарном заседании осенней сессии 2024 года депутаты рассмотрели в первом чтении и приняли законопроект, корректирующий систему накопления и утилизации мусора.

5 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал, что в рамках национального проекта «Экология» в 60 регионах ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе 157 крупных свалок. Территория этих объектов была рекультивирована, что сделало жизнь более 20 млн человек комфортнее и безопаснее, добавил глава государства.

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