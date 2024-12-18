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В Госдуме объяснили необходимость изменения системы утилизации мусора

Алтухов: реестр площадок позволит учитывать потребность в местах накопления мусора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На финальном пленарном заседании осенней сессии 2024 года депутаты рассмотрели в первом чтении и приняли законопроект, корректирующий систему накопления и утилизации мусора. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов рассказал «Известиям» об особенностях изменений.

«Данная инициатива была сформирована на основе опыта регионов. Для наших морских курортов эта проблема стоит особенно остро. В прошлом году Краснодарский край принял 18 млн туристов, в этом году — более 20 млн. То есть нагрузка на всю инфраструктуру — на контейнерные площадки, на автопарк мусоровозов и полигоны — возросла кратно. В итоге в самый разгар сезона сложилась крайне неудовлетворительная санитарная ситуация на популярных курортах», — пояснил Алтухов.

По его словам, авторы законопроекта смогли обобщить опыт других субъектов страны и проработать инициативу. Документом предусмотрено, что реестр и схема размещения контейнерных площадок будет вестись в цифровом виде — в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов.

«Этот электронный реестр позволит не только фиксировать текущее состояние, но и прогнозировать потребность в местах накопления», — уточнил он.

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Она станет безопаснее и прозрачнее

Предложенные депутатами изменения касаются возможности передавать полномочия по созданию и содержанию контейнерных площадок региональным операторам. Для этого необходимо будет заключить трехстороннее соглашение с органом местного самоуправления и уполномоченным исполнительным органом субъекта РФ. В документе должно быть предусмотрены не только объемы передаваемых полномочий, но источники финансирования затрат на создание и содержание контейнерных площадок.

За органами местного самоуправления сохраняется обязанность определять и предоставлять земельные участки для создания контейнерных площадок, а исполнительный орган субъекта РФ должен будет утверждать инвестиционную и производственную программу регионального оператора, где предусматриваются мероприятия по увеличению числа контейнерных площадок. Вместе с тем регион может самостоятельно создавать контейнерные площадки за счет субсидирования или оставить эти обязанности за муниципалитетами.

Ранее, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин рассказал, что в рамках национального проекта «Экология» в 60 регионах ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе 157 крупных свалок. Территория этих объектов была рекультивирована, что сделало жизнь более 20 млн человек комфортнее и безопаснее, добавил глава государства.

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