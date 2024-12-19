Путин заявил о возвращении в Мариуполь около 300 тыс. человек

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» заявил о том, что в Мариуполе происходит «строительный бум» — уже примерно 1,7 тыс. домов восстановлено, в город вернулись как минимум 300 тыс. человек.

Он отметил, что Мариуполю уделяется много внимания, до начала боевых действий в городе проживало официально не менее 430 тыс. человек. Всего в Мариуполе более 3 тыс. многоквартирных домов, сообщил Путин.

«Примерно 1,7 тыс. домов восстановлено. Но не все еще введены, документы на 500 с лишним домов еще оформляются», — отметил он.

Глава государства заявил, что те дома, которые не подлежат восстановлению, местные власти снесли, а участки передали застройщикам.

«Коммерческое жилье можно получить по ипотеке под 2%, она сохраняется на новых территориях. Кстати говоря, там такой происходит бум строительный», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что в город вернулось как минимум 300 тыс. человек. Количество населения быстрым темпом продолжает расти, рассказал президент.

Он призвал власти Мариуполя перестать «придерживать» имеющиеся 5 тыс. бесхозных квартир, а распределять их между людьми. По его словам, потерявшие жилье люди должны иметь право получить его там же, где они жили, либо рядом, если на прежнем месте это невозможно.

Ранее в этот день глава государства заявил, что в России ведется огромная программа по восстановлению и развитию новых территорий, рассчитанная до 2030 года: выстраивают дорожную сеть, жилье, объекты ЖКХ и соцкультбыта. Путин добавил, что сил и средств хватит на реализацию всех направлений.

Прямая линия с президентом России в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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